Гронинген - Утрехт 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Утрехт, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|17
|пз
|David van der Werff
|18
|пз
|Тиго Ланд
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|26
|нп
|Том ван Берген
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|18
|нп
|Артём Степанов
|Дик Люккин
|Рон Янс
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|19.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
|15
|Волендам
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|22
|17
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16