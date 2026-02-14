00:25 ()
Гронинген - Утрехт 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 22:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
14 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гронинген
Утрехт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Утрехт, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Утрехт
Утрехт
1НидерландыврЭтьен Вассен
16НидерландызщТирикве Мерсера
5ГерманиязщМарко Ренте
3НидерландызщТеймен Блокзейл
2НидерландызщWouter Prins
17НидерландыпзDavid van der Werff
18НидерландыпзТиго Ланд
14НидерландыпзЙорг Схрёдерс
10МароккопзЮнес Таха
6НидерландыпзСтейе Ресинк
26НидерландынпТом ван Берген
1ГрецияврВассилис Баркас
23ДаниязщНиклас Вестерлунн
40БельгиязщМатисс Дидден
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
27БельгияпзАлонзо Энгванда
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
20НидерландыпзДани де Вит
77ИспаниянпАнхель Аларкон
15АнглиянпЭдриан Блэйк
18УкраинанпАртём Степанов
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыРон Янс
История личных встреч
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турУтрехт0 : 1Гронинген
13.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турУтрехт3 : 1Гронинген
20.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГронинген0 : 1Утрехт
07.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турГронинген1 : 2Утрехт
06.11.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турУтрехт2 : 1Гронинген
20.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турУтрехт1 : 3Гронинген
21.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турГронинген0 : 0Утрехт
19.05.2021Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матчУтрехт1 : 0Гронинген
09.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турУтрехт2 : 2Гронинген
18.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГронинген0 : 0Утрехт
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турГронинген1 : 2
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур2 : 0Гронинген
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турГронинген1 : 2
18.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й тур0 : 2Гронинген
10.01.2026Нидерланды — Эредивизия18-й турГронинген0 : 0
11.02.2026Нидерланды — Эредивизия18-й тур1 : 3Утрехт
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турУтрехт0 : 1
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур1 : 1Утрехт
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур4 : 2Утрехт
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турУтрехт0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2259
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Гоу Эхед Иглс2223
15 Волендам2221
16
Стыковая зона
Телстар2217
17
Зона вылета
Хераклес2217
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

