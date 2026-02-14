Краковия - Ягеллония 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Ягеллония, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Лука Элснер
|Адриан Семенец
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 4
|14.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 1
|09.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 1
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|04.12.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|19
|35
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|20
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|20
|31
|5
|Краковия
|20
|31
|6
|Ракув
|20
|30
|7
|Корона
|21
|30
|8
|Лех П
|20
|29
|9
|Радомяк
|20
|27
|10
|Пяст
|20
|26
|11
|ГКС Катовице
|19
|26
|12
|Лехия
|20
|24
|13
|Мотор
|20
|24
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|20
|22
| 16
Зона вылета
|Видзев
|20
|20
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Легия
|20
|20