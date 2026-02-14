00:25 ()
Краковия - Ягеллония 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
14 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Краковия
Ягеллония

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Ягеллония, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ягеллония5 : 2Краковия
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Краковия2 : 2Ягеллония
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Ягеллония2 : 4Краковия
14.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Ягеллония1 : 3Краковия
08.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Краковия2 : 4Ягеллония
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония1 : 1Краковия
05.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Краковия1 : 0Ягеллония
19.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония0 : 0Краковия
21.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Краковия2 : 1Ягеллония
09.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Ягеллония2 : 1Краковия
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 1Краковия
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Краковия2 : 2
04.12.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 0Краковия
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Краковия
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ягеллония4 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Ягеллония
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 0Ягеллония
14.12.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Ягеллония
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ягеллония1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув2030
7 Корона2130
8 Лех П2029
9 Радомяк2027
10 Пяст2026
11 ГКС Катовице1926
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Видзев2020
17
Зона вылета
Нецеча2020
18
Зона вылета
Легия2020

