Хетафе - Вильярреал 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|19
|нп
|Луис Васкес
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|19
|нп
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|Хосе Бордалас
|Марселино Гарсия Тораль
|06.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 1
|09.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|22
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|23
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|23
|29
|10
|Атлетик Б
|23
|28
|11
|Хетафе
|23
|26
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Мальорка
|23
|24
|16
|Эльче
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16