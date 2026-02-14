00:22 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Хетафе - Вильярреал 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 17:15
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
14 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания);
Хетафе
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Хетафе
Вильярреал
13ИспанияврДавид Сория
17ИспаниязщКико Фемения
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2Тогозщ Джене
24АргентиназщСаид Ромеро
21ИспаниязщХуан Иглесиас
3МароккозщАбделькадир Абкар
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
19АргентинанпЛуис Васкес
10УругвайнпМартин Сатриано
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
6ИспаниязщПау Наварро
12ПортугалиязщРенату Вейга
17КанадазщТейджон Бьюкенен
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
10ИспанияпзДани Парехо
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
06.12.2025Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 0Хетафе
30.03.2025Испания — Примера29-й турХетафе1 : 2Вильярреал
20.10.2024Испания — Примера10-й турВильярреал1 : 1Хетафе
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Хетафе
30.09.2023Испания - Примера8-й турХетафе0 : 0Вильярреал
27.02.2023Испания - Примера23-й турВильярреал2 : 1Хетафе
28.08.2022Испания - Примера3-й турХетафе0 : 0Вильярреал
16.04.2022Испания - Примера32-й турХетафе1 : 2Вильярреал
07.11.2021Испания - Примера13-й турВильярреал1 : 0Хетафе
02.05.2021Испания - Примера34-й турВильярреал1 : 0Хетафе
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 2Хетафе
01.02.2026Испания — Примера22-й турХетафе0 : 0
26.01.2026Испания — Примера21-й тур1 : 1Хетафе
18.01.2026Испания — Примера20-й турХетафе0 : 1
09.01.2026Испания — Примера19-й турХетафе1 : 2
09.02.2026Испания — Примера23-й турВильярреал4 : 1
31.01.2026Испания — Примера22-й тур2 : 2Вильярреал
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур3 : 0Вильярреал
24.01.2026Испания — Примера21-й турВильярреал0 : 2
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турВильярреал1 : 2
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2245
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2334
7 Сельта2333
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2329
10 Атлетик Б2328
11 Хетафе2326
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Мальорка2324
16 Эльче2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

