Айнтрахт Ф - Боруссия М 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 16:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
14 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Айнтрахт Ф
Боруссия М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
40БразилияврКауа Сантос
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
21ГерманиязщНатаниэль Браун
34ГерманиязщНнамди Коллинз
16ШвецияпзХуго Ларссон
27ГерманияпзМарио Гётце
15ТуниспзЭллиес Скири
25ФранциянпАрно Калимуэндо
20ЯпониянпРицу Доан
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
2ИталиязщФабио Кьяродия
29СШАзщДжозеф Скалли
16ГерманияпзФилипп Зандер
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
7АвстрияпзКевин Штёгер
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М4 : 6Айнтрахт Ф
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
15.04.2023Германия — Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
06.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турАйнтрахт Ф1 : 3
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАйнтрахт Ф0 : 2
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турАйнтрахт Ф1 : 3
21.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур3 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Боруссия М
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М0 : 3
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур0 : 0Боруссия М
14.01.2026Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2142
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2139
5
Лига Европы
Штутгарт2139
6
Лига конференций
Байер2036
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2123
11 Гамбург2022
12 Боруссия М2122
13 Аугсбург2122
14 Майнц2121
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

