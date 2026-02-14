Айнтрахт Ф - Боруссия М 14 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|25
|нп
|Арно Калимуэндо
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|Альберт Риера
|Херардо Сеоане
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Байер
|20
|36
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|21
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Боруссия М
|21
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|21
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13