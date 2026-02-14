Интер - Ювентус 14 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ювентус, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|23
|пз
|Николо Барелла
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|Кристиан Киву
|Лучано Спаллетти
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|04.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Кубок Италии
|Финал
|2 : 4 ДВ
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|24
|18
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15