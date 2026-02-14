00:23 ()
Пятница 13 февраля
Суббота 14 февраля
Интер - Ювентус 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2026 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Интер М
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Ювентус, которое состоится 14 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
22 Армения пз Генрих Мхитарян
23 Италия пз Николо Барелла
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
3 Бразилия зщ Бремер
6 Англия зщ Ллойд Келли
5 Италия пз Мануэль Локателли
22 США пз Уэстон Маккенни
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
30 Канада нп Джонатан Дэвид
10 Турция нп Кенан Йылдыз
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус4 : 3Интер М
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0Интер М
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Интер М4 : 4Ювентус
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Интер М1 : 0Ювентус
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Ювентус1 : 1Интер М
26.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Ювентус
04.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Интер М
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Интер М0 : 1Ювентус
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Ювентус2 : 0Интер М
11.05.2022 Кубок Италии Финал Ювентус2 : 4 ДВИнтер М
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Интер М
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 2Интер М
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Интер М
23.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Интер М6 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Ювентус2 : 2
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 0Ювентус
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 4Ювентус
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 0Ювентус
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Ювентус3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура Серии A: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2418
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

