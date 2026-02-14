19:11 ()
Суббота 14 февраля
Игор Тудор высказался о своем назначении главным тренером «Тоттенхэма»

Дата публикации: 14-02-2026 15:51

 

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился впечатлениями от своего назначения на пост наставника лондонского клуба. О подписании контракта с хорватским специалистом официально сообщила пресс-служба «Тоттенхэма» 14 февраля.

— Для меня огромная честь стать частью такого большого клуба в очень ответственный момент. Я осознаю ту ответственность, которая теперь лежит на мне. Моя основная задача — принести команде стабильность и настроить игроков на борьбу в каждом поединке. В основном составе есть футболисты высокого уровня, и моя миссия — объединить их, вдохновить на максимум и постараться добиться быстрой положительной динамики в результатах, — отметил Тудор в интервью клубному сайту.

На данный момент «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. После 26 сыгранных матчей на счету команды 29 очков. Преимущество лондонцев над зоной вылета составляет всего пять баллов, поэтому задача выправить ситуацию стоит особенно остро.

