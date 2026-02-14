Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании 14 февраля

Дата публикации: 14-02-2026 15:56

14 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 24-го тура испанской Примеры, в котором местный Реал Мадрид примет Реал Сосьедад.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

В данный момент «сливочные» переживают сложный этап своей истории. Уже в 2025 году команда впервые за достаточно долгий период не смогла выиграть ни одного трофея. Эти неудачи заставили президента клуба Флорентино Переса, несмотря на ранее выраженную поддержку, принять решение избавиться от главного тренера Карло Анчелотти, при этом сохранив лицо и объяснив это якобы приглашением итальянца возглавить сборную Бразилии. Его преемник Хаби Алонсо не сумел оправдать ожиданий – за полгода работы он продемонстрировал неубедительные результаты, включая поражение в Суперкубке Испании, в результате чего был освобожден от должности.

Заменивший Алонсо Хуанма Арбелоа воспринимается болельщиками и экспертами скорее как временная мера, однако именно под его руководством ситуация в клубе осложнилась дополнительно: в первом же матче Кубка Испании команда проиграла Альбасете, что сильно ограничило шансы на успех в этом сезоне. Единственным оставшимся шансом осталась Лига чемпионов, в которой Реал находится пока далеко от финала. В Примере же подопечные Арбелоа сумели также в январе существенно уменьшить отрыв от лидирующей «Барселоны», благодаря чему каждая потеря очков в оставшихся матчах становится дорогостоящей.

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад последние несколько лет проходил через период нестабильности. Главный тренер Иманол Альгуасиль продолжительное время пользовался доверием благодаря прошлым успехам, то есть завоеванным трофеям и стабильным итоговым результатам. Однако провальный прошлый сезон, закончившийся лишь 11-м местом в чемпионате, поставил крест на его карьере в клубе. Новый наставник Серхио Фернандес пробыл у руля команды дольше, чем Хаби Алонсо в Мадриде, но его задержка на посту не решала всех проблем.

Настоящим открытием стал приход матёрых специалистов из Аргентины. Главный тренер Матараццо смог быстро корректировать игру коллектива и вдохнуть в него новую энергию. За второй половину сезона клуб шаг за шагом вышел из кризиса, приблизившись к зоне еврокубков. Именно Сосьедад сумел нанести серьёзный урон «Барселоне» в игре, подогрев интригу в конкурентной борьбе за чемпионство. При этом баскский клуб недавно провёл первый полуфинальный матч Кубка Испании против «Атлетика» и одержал победу со счётом 1:0, что дополнительно укрепляет командный дух перед выездной встречей.

История личных встреч

Реал Мадрид традиционно доминирует в противостоянии с Реалом Сосьедад: из последних семи встреч мадридцы выиграли шесть, потерпев лишь одно поражение. Причем в двух последних поединках победы одерживали именно хозяева поля.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы в большинстве случаев считают, что преимущество окажется на стороне Реала Мадрид, тем не менее гости демонстрируют стабильную и крепкую игру в текущем сезоне. Рекомендуется ставка на победу Реала Сосьедад с форой +1,5 гола, коэффициент составляет около 1,85. Такой вариант позволит минимизировать риски и получить удовольствие от ставок на этот увлекательный поединок.

Итоговая игра обещает быть напряжённой и интригующей, ведь обе команды находятся под большим давлением: мадридцы хотят вернуть уверенность и зацепиться за титулы, а баски — продолжить успешное выступление и подкосить одного из лидеров Примеры. Не пропустите этот ключевой матч испанского футбола!