Арне Слот подтвердил, что ведёт переговоры с Конате по новому контракту с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что руководство клуба находится в процессе переговоров с защитником Ибраимой Конате по поводу продления его контракта. Будущее 26-летнего игрока на "Энфилде" вызывает все больше внимания и обсуждений, поскольку его настоящее соглашение истекает уже в июне этого года. Это означает, что у клуба остается совсем мало времени на то, чтобы прийти к окончательному решению и согласовать дальнейшее сотрудничество с футболистом, который играет ключевую роль в защите команды.

"Мы ведем переговоры с Конате, и сам факт этих обсуждений уже демонстрирует наши намерения. Нет сомнений в том, что мы очень хотим, чтобы он продолжил выступать за «Ливерпуль», однако соглашение еще не достигнуто, и переговоры пока в процессе. Если бы мы его не ценили, подобных обсуждений просто бы не было," - рассказал Слот в интервью Liverpool Echo.

Арне Слот также встал на защиту Ибраимы Конате, чья игра периодически подвергалась критике из-за ошибок на поле. Он отметил, насколько важны надежность этого защитника, его лидерские качества и его сотрудничество с Вирджилом ван Дейком, составляющим сердцевину оборонительной линии "красных". Тренер подчеркнул, что из-за проблем с травмами и отсутствия больших вариантов среди оборонцев, потеря Конате стала бы серьезной проблемой, особенно на фоне высокой конкуренции в АПЛ.

В нынешнем сезоне Ибраима Конате принял участие в 33 матчах за «Ливерпуль» и отметился двумя забитыми мячами. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.