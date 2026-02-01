Спортинг - Фамаликан 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фамаликан, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|31
|пз
|Луйс Гильерме
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|28
|зщ
|Педру Бонду
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|80
|пз
|Педру Сантуш
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|9
|нп
|Umar Abubakar
|Руй Боржеш
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|16.04.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|21
|21
|15
|Риу Аве
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5