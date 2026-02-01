23:16 ()
Спортинг - Фамаликан 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
15 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия);
Спортинг
Фамаликан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фамаликан, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
11 Португалия пз Нуну Сантуш
31 Бразилия пз Луйс Гильерме
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
28 Ангола зщ Педру Бонду
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Гуштаву Са
80 Португалия пз Педру Сантуш
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
9 Нигерия нп Umar Abubakar
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 2Спортинг
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Спортинг3 : 1Фамаликан
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан0 : 3Спортинг
16.04.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Спортинг
27.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0Фамаликан
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Спортинг
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Спортинг2 : 0Фамаликан
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 1Спортинг
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Спортинг
05.02.2026 Кубок Португалии 1/4 финала Спортинг3 : 2 ДВ
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг2 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 3Спортинг
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Спортинг
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан3 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 5 : 0Фамаликан
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан3 : 0
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Фамаликан
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 0Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2225
11 Эштрела2123
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2121
15 Риу Аве2120
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС215

