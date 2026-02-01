23:14 ()
Гавр - Тулуза 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 16:00
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
15 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Гавр
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Тулуза, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Тулуза
Тулуза
99СенегалврМори Дио
29ФранциязщСтефан Загаду
93СенегалзщАруна Санганте
19ФранциязщЛюка Гурна-Дуат
13МализщФоде Дукур
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
45СенегалпзИсса Сумаре
17МароккопзСофьян Буфаль
26ФранцияпзСаймон Эбоног
14ФранцияпзРассул Ндиайе
1ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
2ДаниязщРасмус Николайсен
3СШАзщМарк Маккензи
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
18СенегалпзПап Диоп
15НорвегияпзАрон Дённум
20БразилиянпЭмерсонн Коррейя да Силва
10ФранциянпЯнн Гбоу
11АргентинанпСантьяго Масса
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
02.11.2025Франция — Лига 111-й турТулуза0 : 0Гавр
23.02.2025Франция — Лига 123-й турГавр1 : 4Тулуза
15.09.2024Франция — Лига 14-й турТулуза2 : 0Гавр
10.03.2024Франция - Лига 125-й турГавр1 : 0Тулуза
05.11.2023Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 2Гавр
21.02.2022Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турТулуза4 : 0Гавр
13.09.2021Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турГавр1 : 1Тулуза
04.05.2021Франция - Лига 2Лига 2. 34-й турГавр0 : 1Тулуза
19.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 16-й турТулуза4 : 3Гавр
10.01.2009Франция - Лига 120-й турГавр0 : 1Тулуза
08.02.2026Франция — Лига 121-й турГавр2 : 1
30.01.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Гавр
24.01.2026Франция — Лига 119-й турГавр0 : 0
18.01.2026Франция — Лига 118-й тур1 : 1Гавр
04.01.2026Франция — Лига 117-й турГавр2 : 1
08.02.2026Франция — Лига 121-й тур1 : 0Тулуза
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаТулуза1 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й турТулуза0 : 0
25.01.2026Франция — Лига 119-й тур0 : 2Тулуза
17.01.2026Франция — Лига 118-й турТулуза5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Тулуза2130
10 Анже2129
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

