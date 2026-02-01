Гавр - Тулуза 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Тулуза, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Мори Дио
|29
|зщ
|Стефан Загаду
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|45
|пз
|Исса Сумаре
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|1
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|18
|пз
|Пап Диоп
|15
|пз
|Арон Дённум
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
|11
|нп
|Сантьяго Масса
|Дидье Дигар
|Карлес Мартинес
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|21.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|4 : 0
|13.09.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 1
|04.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 34-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 16-й тур
|4 : 3
|10.01.2009
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Тулуза
|21
|30
|10
|Анже
|21
|29
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13