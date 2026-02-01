АВС - Эшторил 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2026 20:00
15 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эшторил, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|97
|зщ
|Mateus Pivo
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|12
|зщ
|Леонардо Ривас
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|70
|пз
|Рони
|20
|пз
|Диего Дуарте
|8
|пз
|Pedro Lima
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|7
|нп
|Тумане
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|24
|пз
|Педру Амарал
|21
|пз
|Пицци
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 2
|19.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 5
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|21
|21
|15
|Риу Аве
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5