23:15 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Свернуть список

АВС - Эшторил 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 20:00
15 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
АВС
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эшторил, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эшторил
Эшторил
1 Бразилия вр Adriel Vasconcelos Ramos
97 Бразилия зщ Mateus Pivo
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
12 Парагвай зщ Леонардо Ривас
23 Португалия зщ Гуштаву Мендонса
70 Бразилия пз Рони
20 Парагвай пз Диего Дуарте
8 Бразилия пз Pedro Lima
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
7 Португалия нп Тумане
1 Испания вр Хоэль Роблес
2 Испания зщ Рикард Санчес
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
24 Португалия пз Педру Амарал
21 Португалия пз Пицци
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия нп Жоау Карвалью
99 Франция нп Рафик Гюйтан
9 Венесуэла нп Алехандро Маркес
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эшторил3 : 1АВС
04.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур АВС0 : 3Эшторил
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0АВС
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 1АВС
05.02.2026 Кубок Португалии 1/4 финала 3 : 2 ДВАВС
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур АВС0 : 4
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 3АВС
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур АВС0 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 2
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 4Эшторил
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил4 : 2
19.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 5Эшторил
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2225
11 Эштрела2123
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2121
15 Риу Аве2120
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close