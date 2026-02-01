Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Стивен Бенда
|20
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|15
|зщ
|Джордан Бос
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|14
|пз
|Сем Стейн
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|7
|пз
|Якуб Модер
|32
|нп
|Аймен Слити
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|нп
|Яден Слори
|23
|нп
|Тибо Батен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|Робин ван Перси
|Мелвин Бул
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 5
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 4
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|8 : 0
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17