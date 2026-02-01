23:15 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Свернуть список

Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 13:15
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
15 Февраля 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
13ГерманияврСтивен Бенда
20НидерландызщМатс Дейл
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
21Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
15АвстралиязщДжордан Бос
28МароккопзУссама Таргаллин
6Южная КореяпзХван Ин Бём
14НидерландыпзСем Стейн
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
7ПольшапзЯкуб Модер
32НидерландынпАймен Слити
22БельгияврЯри Де Бюссер
25НидерландызщДжованни ван Звам
26НидерландызщЮлиюс Дирксен
4НидерландызщЙорис Крамер
2ИсландиязщАльфонс Сампстед
21НидерландыпзМелле Мёленстен
8НидерландыпзЭверт Линторст
7ДанияпзЯкоб Бреум
19СуринамнпЯден Слори
23БельгиянпТибо Батен
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
НидерландыМелвин Бул
История личных встреч
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Фейеноорд
30.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турФейеноорд3 : 2Гоу Эхед Иглс
19.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс1 : 5Фейеноорд
25.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Фейеноорд
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турФейеноорд3 : 1Гоу Эхед Иглс
14.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд3 : 0Гоу Эхед Иглс
03.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГоу Эхед Иглс3 : 4Фейеноорд
11.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГоу Эхед Иглс0 : 1Фейеноорд
22.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд2 : 0Гоу Эхед Иглс
05.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турФейеноорд8 : 0Гоу Эхед Иглс
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур0 : 1Фейеноорд
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур3 : 0Фейеноорд
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур2 : 1Фейеноорд
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турФейеноорд4 : 2
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турФейеноорд3 : 0
11.02.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турГоу Эхед Иглс1 : 3
08.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
05.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финала2 : 1Гоу Эхед Иглс
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур1 : 1Гоу Эхед Иглс
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турГоу Эхед Иглс0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2223
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2217
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close