Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Аугсбург - Хайденхайм 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Аугсбург
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хайденхайм, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Германия вр Финн Дамен
40 США зщ Ноакай Бэнкс
34 Бразилия зщ Артур Шавес
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
27 Германия зщ Мариус Вольф
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
41 Германия вр Диант Рамай
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
2 Германия зщ Марнон Буш
26 Германия зщ Хеннес Беренс
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
16 Германия пз Юлиан Нихюс
8 Турция пз Эрен Динкчи
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
3 Германия пз Ян Шёппнер
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Хайденхайм2 : 1Аугсбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Аугсбург2 : 1Хайденхайм
01.09.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Хайденхайм4 : 0Аугсбург
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург1 : 0Хайденхайм
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Хайденхайм2 : 5Аугсбург
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 0Аугсбург
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Аугсбург2 : 1
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 2Аугсбург
18.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Аугсбург2 : 2
15.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Аугсбург1 : 1
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Хайденхайм0 : 2
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 2Хайденхайм
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Хайденхайм0 : 3
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 1Хайденхайм
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 2 : 1Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Байер2139
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2139
6
Лига конференций
Штутгарт2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Кёльн2123
12 Боруссия М2222
13 Аугсбург2122
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

