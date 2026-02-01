Аугсбург - Хайденхайм 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Хайденхайм, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|34
|зщ
|Артур Шавес
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|26
|зщ
|Хеннес Беренс
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|8
|пз
|Эрен Динкчи
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|Сандро Вагнер
|Франк Шмидт
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|21
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Кёльн
|21
|23
|12
|Боруссия М
|22
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13