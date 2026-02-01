23:14 ()
Лорьян - Анже 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 18:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
15 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Лорьян
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Анже, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Анже
Анже
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
44КамерунпзДарлин Йонгва
12СенегалнпБамба Дьенг
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4МализщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
14МароккопзЯссин Белькдим
5ФранцияпзМариус Куркуль
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
9ФранциянпГодюэн Куалипу
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0Лорьян
05.02.2023Франция - Лига 122-й турЛорьян0 : 0Анже
01.01.2023Франция - Лига 117-й турАнже1 : 2Лорьян
16.01.2022Франция - Лига 121-й турЛорьян0 : 0Анже
21.11.2021Франция - Лига 114-й турАнже1 : 0Лорьян
02.05.2021Франция - Лига 135-й турЛорьян2 : 0Анже
06.12.2020Франция - Лига 113-й турАнже2 : 0Лорьян
07.01.2018Кубок Франции1/32 финалаАнже0 : 2Лорьян
06.05.2017Франция - Лига 136-й турЛорьян1 : 1Анже
03.12.2016Франция - Лига 116-й турАнже2 : 2Лорьян
07.02.2026Франция — Лига 121-й тур2 : 0Лорьян
04.02.2026Кубок Франции1/8 финалаЛорьян2 : 0
31.01.2026Франция — Лига 120-й турЛорьян2 : 1
24.01.2026Франция — Лига 119-й тур0 : 2Лорьян
16.01.2026Франция — Лига 118-й тур1 : 3Лорьян
08.02.2026Франция — Лига 121-й турАнже1 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й турАнже1 : 0
25.01.2026Франция — Лига 119-й тур0 : 0Анже
17.01.2026Франция — Лига 118-й турАнже2 : 5
10.01.2026Кубок Франции1/16 финалаАнже1 : 1 5 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Тулуза2130
10 Анже2129
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

