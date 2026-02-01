Лорьян - Анже 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Анже, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|12
|нп
|Бамба Дьенг
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|07.01.2018
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|06.05.2017
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Тулуза
|21
|30
|10
|Анже
|21
|29
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13