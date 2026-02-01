23:16 ()
Дания - Латвия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 20:10
Стадион: Ро Арена (Милан, Италия), вместимость: 5700
15 Февраля 2026 года в 21:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
Дания
Латвия

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Латвия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 21:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Латвия
Главные тренеры
ШвецияМикаэль Кринц-Гат
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
15.02.2022Олимпийские игры 2022 (м)КвалификацияДания3 : 2Латвия
15.05.2018ЧМ-2018Группа BЛатвия1 : 0Дания
06.05.2017ЧМ-2017Группа AЛатвия3 : 0Дания
13.05.2016ЧМ-2016Группа A. 5-й турДания3 : 2 БЛатвия
14.05.2012ЧМ-2012Группа B. 6-й турЛатвия0 : 2Дания
04.05.2011ЧМ-2011Группа D. 3-й турДания3 : 2 БЛатвия
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа C3 : 1Дания
25.05.2025ЧМ-2025За 3-е место6 : 2Дания
24.05.2025ЧМ-20251/2 финала7 : 0Дания
22.05.2025ЧМ-20251/4 финала1 : 2Дания
20.05.2025ЧМ-2025Группа B1 : 2 БДания
14.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа C3 : 4Латвия
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа CЛатвия1 : 5
20.05.2025ЧМ-2025Группа AЛатвия1 : 6
18.05.2025ЧМ-2025Группа A1 : 5Латвия
17.05.2025ЧМ-2025Группа A2 : 1Латвия
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Дания — Латвия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада26
2 Швейцария23
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия36
2 Финляндия36
3 Швеция36
4 Италия30
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Латвия23
3 Германия23
4 Дания10

