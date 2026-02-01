Дания - Латвия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 20:10

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Латвия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 21:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Ро Арена (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Дания Латвия Главные тренеры Микаэль Кринц-Гат Харийс Витолиньш

История личных встреч 15.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Квалификация 3 : 2 15.05.2018 ЧМ-2018 Группа B 1 : 0 06.05.2017 ЧМ-2017 Группа A 3 : 0 13.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 5-й тур 3 : 2 Б 14.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 6-й тур 0 : 2 04.05.2011 ЧМ-2011 Группа D. 3-й тур 3 : 2 Б 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 1 25.05.2025 ЧМ-2025 За 3-е место 6 : 2 24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 7 : 0 22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала 1 : 2 20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 1 : 2 Б 14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 4 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 1 : 5 20.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 1 : 6 18.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 1 : 5 17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 2 : 1

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Дания — Латвия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:10 по московскому времени.