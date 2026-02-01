23:14 ()
Бирмингем Сити - Лидс Юнайтед 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 14:00
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
15 Февраля 2026 года в 15:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Бирмингем Сити
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Уэльс Крис Дэвис
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Бирмингем Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бирмингем Сити4 : 5Лидс Юнайтед
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Бирмингем Сити
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Бирмингем Сити
30.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Бирмингем Сити
03.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити1 : 3Лидс Юнайтед
13.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Бирмингем Сити
10.02.2026 Англия — Чемпионшип 32-й тур Бирмингем Сити0 : 0
07.02.2026 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бирмингем Сити2 : 1
31.01.2026 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 2Бирмингем Сити
24.01.2026 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бирмингем Сити1 : 1
20.01.2026 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 2Бирмингем Сити
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Лидс Юнайтед0 : 4
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
0 : 1
Рексем
Ноттингем Форест
3 : 3 4 : 3
Порт Вейл
Флитвуд Таун
1 : 0
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Эвертон
Сандерленд
1 : 1 0 : 3
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
2 : 1
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
6 : 1
Челтнем Таун
Лестер Сити
0 : 2
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
0 : 5
Бёрнли
Миллуолл
5 : 1
Донкастер Роверс
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
3 : 3 7 : 6
Сток Сити
Ковентри Сити
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
0 : 2
Фулхэм
Мидлсбро
3 : 1
Ипсвич Таун
Блэкпул
2 : 1
Бристоль Сити
Уотфорд
5 : 1
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Челси
1 : 5
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
1 : 3
Портсмут
Арсенал
1 : 4
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
2 : 2 5 : 6
Норвич Сити
Уолсолл
5 : 1
Халл Сити
Блэкберн Роверс
0 : 0 4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1 ДВ
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2
Ливерпуль
Барнсли
4 : 1
Солфорд Сити
Суиндон Таун
3 : 2
1/16 финала
Халл Сити
Челси
0 : 4
Рексем
Ипсвич Таун
1 : 0
Бёртон Альбион
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1 ДВ
Манчестер Сити
Солфорд Сити
2 : 0
Норвич Сити
Вест Бромвич Альбион
3 : 1
Саутгемптон
Лестер Сити
2 : 1 ДВ
Бёрнли
Мэнсфилд Таун
1 : 2
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
14.02
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
14.02
Бирмингем Сити
Лидс Юнайтед
15.02
Гримсби Таун
Вулверхэмптон
15.02
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
15.02
Сток Сити
Фулхэм
15.02
Арсенал
Уиган Атлетик
15.02
Маклсфилд Таун
Брентфорд
16.02
Порт Вейл
Бристоль Сити
03.03

Отзывы и комментарии к матчу

