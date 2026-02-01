Наполи - Рома 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|26
|пз
|Антонио Вергара
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|20
|нп
|Элиф Элмас
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|21
|нп
|Маттео Политано
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|нп
|Матиас Соуле
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|21
|нп
|Пауло Дибала
|Антонио Конте
|Джан Пьеро Гасперини
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|24
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15