Наполи - Рома 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
15 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
32СербияврВаня Милинкович-Савич
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
31НидерландызщСэм Бёкема
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
26ИталияпзАнтонио Вергара
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
19ДаниянпРасмус Хойлунд
21ИталиянпМаттео Политано
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
87ИталиязщДаниэле Гиларди
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
4ИталияпзБриан Кристанте
61ИталияпзНикколо Пизилли
18АргентинанпМатиас Соуле
14НидерландынпДониэлл Мален
21АргентинанпПауло Дибала
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
30.11.2025Италия — Серия А13-й турРома0 : 1Наполи
02.02.2025Италия — Серия А23-й турРома1 : 1Наполи
24.11.2024Италия — Серия А13-й турНаполи1 : 0Рома
28.04.2024Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 2Рома
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0Наполи
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
21.03.2021Италия - Серия А28-й турРома0 : 2Наполи
10.02.2026Кубок Италии1/4 финалаНаполи1 : 1 6 : 7
07.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 3Наполи
31.01.2026Италия — Серия А23-й турНаполи2 : 1
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турНаполи2 : 3
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур3 : 0Наполи
09.02.2026Италия — Серия А24-й турРома2 : 0
02.02.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 0Рома
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Рома
25.01.2026Италия — Серия А22-й турРома1 : 1
22.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турРома2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Серии A: «Наполи» — «Рома». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2441
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2415

