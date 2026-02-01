Овьедо - Атлетик Б 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Атлетик Б, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|6
|пз
|Кваси Сибо
|5
|пз
|Альберто Рейна
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|1
|вр
|Унай Симон
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|19
|зщ
|Адама Бойро
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унай Гомес
|11
|нп
|Горка Гурусета
|22
|нп
|Нико Серрано
|23
|нп
|Роберт Наварро
|Гильермо Хорхе Альмада
|Эрнесто Вальверде
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|24
|30
|10
|Хетафе
|24
|29
|11
|Атлетик Б
|23
|28
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Эльче
|24
|25
|16
|Мальорка
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16