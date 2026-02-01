23:13 ()
Овьедо - Атлетик Б 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 15:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
15 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Овьедо
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Атлетик Б, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Атлетик Б
Бильбао
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
16АнголазщДавид Карму
25ИспаниязщХавьер Лопес
2Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
6ГанапзКваси Сибо
5ИспанияпзАльберто Рейна
10ФранциянпХессем Хассан
7МарокконпИльяс Шаир
9УругвайнпФедерико Виньяс
1ИспанияврУнай Симон
4ИспаниязщАйтор Паредес
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
2ИспаниязщАндони Горосабель
19ИспаниязщАдама Бойро
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
20ИспанияпзУнай Гомес
11ИспаниянпГорка Гурусета
22ИспаниянпНико Серрано
23ИспаниянпРоберт Наварро
Главные тренеры
УругвайГильермо Хорхе Альмада
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
09.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 0Овьедо
31.01.2026Испания — Примера22-й турОвьедо1 : 0
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Овьедо
17.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 2Овьедо
10.01.2026Испания — Примера19-й турОвьедо1 : 1
04.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 1Овьедо
11.02.2026Кубок Испании1/2 финалаАтлетик Б0 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турАтлетик Б4 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финала1 : 2Атлетик Б
01.02.2026Испания — Примера22-й турАтлетик Б1 : 1
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАтлетик Б2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2345
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2430
10 Хетафе2429
11 Атлетик Б2328
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Эльче2425
16 Мальорка2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

