Торино - Болонья 15 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альберто Палеари
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|25
|зщ
|Нильс Нкунку
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|10
|пз
|Никола Влашич
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|16
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|17
|пз
|Жоау Мариу
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Джонатан Роу
|23
|пз
|Симон Зом
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|Марко Барони
|Винченцо Итальяно
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|24
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15