23:14 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Свернуть список

Торино - Болонья 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 19:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
15 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Торино
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
1ИталияврАльберто Палеари
35ИталиязщЛука Марьянуччи
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
25ФранциязщНильс Нкунку
22ИталияпзЧезаре Казадей
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
10ХорватияпзНикола Влашич
16НорвегияпзМаркус Педерсен
19ШотландиянпЧе Адамс
18АргентинанпДжованни Симеоне
1ПольшаврЛукаш Скорупски
26КолумбиязщДжон Лукуми
16ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
17ПортугалияпзЖоау Мариу
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
11АнглияпзДжонатан Роу
23ШвейцарияпзСимон Зом
10ИталиянпФедерико Бернардески
24НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
29.10.2025Италия — Серия А9-й турБолонья0 : 0Торино
14.02.2025Италия — Серия А25-й турБолонья3 : 2Торино
21.12.2024Италия — Серия А17-й турТорино0 : 2Болонья
03.05.2024Италия - Серия А35-й турТорино0 : 0Болонья
27.11.2023Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 0Торино
06.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турТорино1 : 0Болонья
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турБолонья2 : 1Торино
06.03.2022Италия - Серия А28-й турБолонья0 : 0Торино
12.12.2021Италия - Серия А17-й турТорино2 : 1Болонья
21.04.2021Италия - Серия А32-й турБолонья1 : 1Торино
07.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 2Торино
04.02.2026Кубок Италии1/4 финала2 : 1Торино
01.02.2026Италия — Серия А23-й турТорино1 : 0
24.01.2026Италия — Серия А22-й тур6 : 0Торино
18.01.2026Италия — Серия А21-й турТорино0 : 2
11.02.2026Кубок Италии1/4 финалаБолонья1 : 1 1 : 4
08.02.2026Италия — Серия А24-й турБолонья0 : 1
03.02.2026Италия — Серия А23-й турБолонья0 : 3
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур0 : 3Болонья
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур3 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2441
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close