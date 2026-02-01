Спарта - НЕК Неймеген 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НЕК Неймеген, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Ayoni Santos
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|14
|зщ
|Элазар Даса
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|23
|пз
|Кодаи Сано
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|7
|нп
|Виргил Мисидьян
|20
|нп
|Noe Lebreton
|30
|нп
|Брайан Линссен
|Морис Стейн
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|06.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|24.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 1
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|59
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|22
|42
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|22
|41
| 4
Лига Европы
|Аякс
|22
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|22
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|22
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|22
|33
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|28
|10
|Утрехт
|22
|27
|11
|Фортуна
|22
|26
|12
|Эксельсиор
|22
|26
|13
|ПЕК Зволле
|22
|26
|14
|Волендам
|23
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|22
|23
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Телстар
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|23
|17