Спарта - НЕК Неймеген 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
15 Февраля 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
Спарта
НЕК Неймеген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - НЕК Неймеген, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
1НидерландыврЙоэль Дроммель
2НидерландызщLushendry Martes
3СуринамзщМарвин Янг
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5ВенесуэлазщТео Кинтеро
6НорвегияпзДжошуа Китолано
8НидерландыпзПелле Клемент
7НидерландыпзМитчелл ван Берген
10НидерландыпзAyoni Santos
11ЯпониянпСюнсукэ Мито
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
1АргентинаврGonzalo Crettaz
14ИзраильзщЭлазар Даса
3НидерландызщФилиппе Сандлер
4ТурциязщАхметджан Каплан
23ЯпонияпзКодаи Сано
6ХорватияпзДарко Неяшмич
11ТурцияпзБашар Онал
10СуринампзТьяронн Чери
7НидерландынпВиргил Мисидьян
20ФранциянпNoe Lebreton
30НидерландынпБрайан Линссен
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
29.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турНЕК Неймеген3 : 1Спарта
06.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 28-й турСпарта2 : 0НЕК Неймеген
15.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турНЕК Неймеген1 : 1Спарта
24.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турНЕК Неймеген2 : 0Спарта
01.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турСпарта1 : 1НЕК Неймеген
28.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турНЕК Неймеген1 : 1Спарта
16.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турСпарта2 : 0НЕК Неймеген
19.03.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турНЕК Неймеген0 : 0Спарта
17.09.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турСпарта1 : 1НЕК Неймеген
24.03.2019Нидерланды - Первый дивизион30-й турСпарта1 : 0НЕК Неймеген
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур2 : 2Спарта
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турСпарта2 : 0
25.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур0 : 1Спарта
18.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й тур3 : 4Спарта
15.01.2026Кубок Нидерландов1/8 финалаСпарта1 : 2
11.02.2026Нидерланды — Эредивизия18-й турНЕК Неймеген1 : 3
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турНЕК Неймеген4 : 1
04.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финалаНЕК Неймеген1 : 0
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й тур1 : 3НЕК Неймеген
24.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й турНЕК Неймеген2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2223
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2217
18
Зона вылета
Хераклес2317

Отзывы и комментарии к матчу

