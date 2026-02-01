23:13 ()
Райо Вальекано - Атлетико М 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 17:15
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
15 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Райо Вальекано
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
22УругвайзщЛуис Эспино
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
23ИспанияпзОскар Мартин
4ИспанияпзПедро Диас
12МарокконпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
13СловенияврЯн Облак
17СловакиязщДавид Ганцко
3ИталиязщМаттео Руджери
18ИспаниязщМарк Пубиль
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
4ИспанияпзРодриго Мендоса
20АргентинанпДжулиано Симеоне
22НигериянпАдемола Лукман
10ИспаниянпАлекс Баэна
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
24.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетико М3 : 2Райо Вальекано
24.04.2025Испания — Примера33-й турАтлетико М3 : 0Райо Вальекано
22.09.2024Испания — Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1Атлетико М
31.01.2024Испания - Примера20-й турАтлетико М2 : 1Райо Вальекано
28.08.2023Испания - Примера3-й турРайо Вальекано0 : 7Атлетико М
09.04.2023Испания - Примера28-й турРайо Вальекано1 : 2Атлетико М
18.10.2022Испания - Примера10-й турАтлетико М1 : 1Райо Вальекано
19.03.2022Испания - Примера29-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетико М
02.01.2022Испания - Примера19-й турАтлетико М2 : 0Райо Вальекано
16.02.2019Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетико М
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Райо Вальекано
24.01.2026Испания — Примера21-й турРайо Вальекано1 : 3
18.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 0Райо Вальекано
14.01.2026Кубок Испании1/8 финала2 : 0Райо Вальекано
11.01.2026Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1
12.02.2026Кубок Испании1/2 финалаАтлетико М4 : 0
08.02.2026Испания — Примера23-й турАтлетико М0 : 1
05.02.2026Кубок Испании1/4 финала0 : 5Атлетико М
31.01.2026Испания — Примера22-й тур0 : 0Атлетико М
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАтлетико М1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2345
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2430
10 Хетафе2429
11 Атлетик Б2328
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Эльче2425
16 Мальорка2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

