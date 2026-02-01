Райо Вальекано - Атлетико М 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|23
|пз
|Оскар Мартин
|4
|пз
|Педро Диас
|12
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|13
|вр
|Ян Облак
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|22
|нп
|Адемола Лукман
|10
|нп
|Алекс Баэна
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|Иньиго Перес
|Диего Симеоне
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|24.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|09.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 0
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|24
|30
|10
|Хетафе
|24
|29
|11
|Атлетик Б
|23
|28
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Эльче
|24
|25
|16
|Мальорка
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16