Лех П - Пяст 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Пяст, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|0 : 1
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|20
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|21
|32
|5
|Краковия
|21
|32
|6
|Ракув
|21
|31
|7
|Корона
|21
|30
|8
|Лех П
|20
|29
|9
|ГКС Катовице
|20
|27
|10
|Радомяк
|20
|27
|11
|Пяст
|20
|26
|12
|Лехия
|20
|24
|13
|Мотор
|20
|24
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|20
|22
| 16
Зона вылета
|Легия
|21
|21
| 17
Зона вылета
|Видзев
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20