23:16 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Свернуть список

Лех П - Пяст 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 18:30
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
15 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Лех П
Пяст

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Пяст, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Пяст
Гливице
История личных встреч
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0Лех П
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 0Пяст
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 0Лех П
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Лех П0 : 1Пяст
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Пяст1 : 2Лех П
12.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Пяст1 : 1Лех П
28.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лех П1 : 0Пяст
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Пяст1 : 2Лех П
20.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П1 : 0Пяст
14.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Лех П0 : 0Пяст
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 1Лех П
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0Лех П
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Лех П1 : 3
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 2Лех П
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Лех П1 : 1
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0Лех П
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Пяст
14.12.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 1Пяст
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2033
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Заглембе Л2132
5 Краковия2132
6 Ракув2131
7 Корона2130
8 Лех П2029
9 ГКС Катовице2027
10 Радомяк2027
11 Пяст2026
12 Лехия2024
13 Мотор2024
14 Арка1922
15 Погонь2022
16
Зона вылета
Легия2121
17
Зона вылета
Видзев2020
18
Зона вылета
Нецеча2020

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close