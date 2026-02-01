23:13 ()
Леванте - Валенсия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 19:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
15 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Леванте
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Валенсия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Валенсия
Валенсия
13АвстралияврМэтью Райан
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
5ИспаниязщУнай Эльхесабаль
23ИспаниязщМануэль Санчес
2АргентиназщМатиас Морено
14ФранцияпзЮго Рагубер
10ИспанияпзПабло Мартинес
24ИспанияпзКарлос Альварес
9ИспаниянпИван Ромеро
26ИспаниянпКарим Тунде
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
4ИспаниязщУнай Нуньес
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
5ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18Испанияпз Пепелу
23ШвейцарияпзФилип Угринич
15АргентинапзЛукас Бельтран
16ИспанияпзДиего Лопес
11ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
21.11.2025Испания — Примера13-й турВаленсия1 : 0Леванте
30.04.2022Испания - Примера34-й турВаленсия1 : 1Леванте
20.12.2021Испания - Примера18-й турЛеванте3 : 4Валенсия
12.03.2021Испания - Примера27-й турЛеванте1 : 0Валенсия
13.09.2020Испания - Примера1-й турВаленсия4 : 2Леванте
12.06.2020Испания - Примера28-й турВаленсия1 : 1Леванте
07.12.2019Испания - Примера16-й турЛеванте2 : 4Валенсия
14.04.2019Испания - Примера32-й турВаленсия3 : 1Леванте
02.09.2018Испания - Примера3-й турЛеванте2 : 2Валенсия
11.02.2018Испания - Примера23-й турВаленсия3 : 1Леванте
08.02.2026Испания — Примера23-й тур4 : 2Леванте
31.01.2026Испания — Примера22-й турЛеванте0 : 0
23.01.2026Испания — Примера21-й турЛеванте3 : 2
17.01.2026Испания — Примера20-й тур2 : 0Леванте
11.01.2026Испания — Примера19-й турЛеванте1 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турВаленсия0 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финалаВаленсия1 : 2
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Валенсия
24.01.2026Испания — Примера21-й турВаленсия3 : 2
18.01.2026Испания — Примера20-й тур0 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2345
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2430
10 Хетафе2429
11 Атлетик Б2328
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Эльче2425
16 Мальорка2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Copyright © 2009-2026

