Мальорка - Бетис 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Бетис, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|12
|пз
|Саму Кошта
|5
|пз
|Омар Маскарель
|6
|пз
|Антонио Санчес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Альваро Вальес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|4
|зщ
|Натан
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|7
|пз
|Антони
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|Хагоба Аррасате
|Мануэль Пеллегрини
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|21.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 3
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|23
|38
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|23
|31
|9
|Осасуна
|24
|30
|10
|Хетафе
|24
|29
|11
|Атлетик Б
|23
|28
|12
|Жирона
|23
|26
|13
|Севилья
|23
|25
|14
|Алавес
|23
|25
|15
|Эльче
|24
|25
|16
|Мальорка
|23
|24
|17
|Валенсия
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|22
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16