Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Мальорка - Бетис 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 22:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
15 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 24-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Мальорка
Бетис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Бетис, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Бетис
Севилья
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
22КолумбиязщХоан Мохика
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
12ПортугалияпзСаму Кошта
5ИспанияпзОмар Маскарель
6ИспанияпзАнтонио Санчес
10ИспанияпзСерхи Дардер
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
1ИспанияврАльваро Вальес
3ИспаниязщДиего Льоренте
4Бразилиязщ Натан
21ИспанияпзМарк Рока
8ИспанияпзПабло Форнальс
15ИспанияпзАльваро Фидальго
7Бразилияпз Антони
17ИспанияпзРодриго Рикельме
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
10МарокконпАбде Эззалзули
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
02.11.2025Испания — Примера11-й турБетис3 : 0Мальорка
25.01.2025Испания — Примера21-й турМальорка0 : 1Бетис
23.09.2024Испания — Примера6-й турБетис1 : 2Мальорка
27.01.2024Испания - Примера22-й турМальорка0 : 1Бетис
04.11.2023Испания - Примера12-й турБетис2 : 0Мальорка
19.03.2023Испания - Примера26-й турБетис1 : 0Мальорка
20.08.2022Испания - Примера2-й турМальорка1 : 2Бетис
20.02.2022Испания - Примера25-й турБетис2 : 1Мальорка
14.08.2021Испания - Примера1-й турМальорка1 : 1Бетис
21.02.2020Испания - Примера25-й турБетис3 : 3Мальорка
07.02.2026Испания — Примера23-й тур3 : 0Мальорка
02.02.2026Испания — Примера22-й турМальорка4 : 1
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Мальорка
17.01.2026Испания — Примера20-й турМальорка3 : 2
11.01.2026Испания — Примера19-й тур2 : 1Мальорка
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 1Бетис
05.02.2026Кубок Испании1/4 финалаБетис0 : 5
01.02.2026Испания — Примера22-й турБетис2 : 1
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турБетис2 : 1
25.01.2026Испания — Примера21-й тур2 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2357
3
Лига чемпионов
Атлетико М2345
4
Лига чемпионов
Вильярреал2345
5
Лига Европы
Бетис2338
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2331
9 Осасуна2430
10 Хетафе2429
11 Атлетик Б2328
12 Жирона2326
13 Севилья2325
14 Алавес2325
15 Эльче2425
16 Мальорка2324
17 Валенсия2323
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2218
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

