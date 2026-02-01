23:16 ()
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
США - Германия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
15 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
США
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
ГерманияХарольд Крайс
История личных встреч
17.05.2025ЧМ-2025Группа BСША6 : 3Германия
11.05.2024ЧМ-2024Группа BСША6 : 1Германия
27.05.2023ЧМ-20231/2 финалаСША3 : 4 ОТГермания
15.05.2023ЧМ-2023Группа AГермания2 : 3США
13.02.2022Олимпийские игры 2022 (м)Группа AСША3 : 2Германия
06.06.2021ЧМ-2021За 3-е местоСША6 : 1Германия
31.05.2021ЧМ-2021Группа BСША2 : 0Германия
19.05.2019ЧМ-2019Группа AГермания1 : 3США
07.05.2018ЧМ-2018Группа BСША3 : 0Германия
05.05.2017ЧМ-2017Группа AСША1 : 2Германия
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа C1 : 5США
25.05.2025ЧМ-2025Финал0 : 1 ОТСША
24.05.2025ЧМ-20251/2 финала2 : 6США
22.05.2025ЧМ-20251/4 финалаСША5 : 2
20.05.2025ЧМ-2025Группа B2 : 5США
14.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа CГермания3 : 4
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа CГермания3 : 1
20.05.2025ЧМ-2025Группа BГермания1 : 2 Б
19.05.2025ЧМ-2025Группа BГермания0 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: США — Германия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада26
2 Швейцария23
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия36
2 Финляндия36
3 Швеция36
4 Италия30
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Латвия23
3 Германия23
4 Дания10

Отзывы и комментарии к матчу

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
