США - Германия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 22:10

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд США Германия Главные тренеры Майк Салливан Харольд Крайс

История личных встреч 17.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 6 : 3 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1 27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 3 : 4 ОТ 15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3 13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A 3 : 2 06.06.2021 ЧМ-2021 За 3-е место 6 : 1 31.05.2021 ЧМ-2021 Группа B 2 : 0 19.05.2019 ЧМ-2019 Группа A 1 : 3 07.05.2018 ЧМ-2018 Группа B 3 : 0 05.05.2017 ЧМ-2017 Группа A 1 : 2 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 1 : 5 25.05.2025 ЧМ-2025 Финал 0 : 1 ОТ 24.05.2025 ЧМ-2025 1/2 финала 2 : 6 22.05.2025 ЧМ-2025 1/4 финала 5 : 2 20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 2 : 5 14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 4 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа C 3 : 1 20.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 1 : 2 Б 19.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 0 : 5 17.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 6 : 3

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: США — Германия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.