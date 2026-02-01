США - Германия 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
15 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа C
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Харольд Крайс
История личных встреч
|17.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|6 : 3
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|3 : 2
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|За 3-е место
|6 : 1
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 0
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 3
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 2
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|1 : 5
|25.05.2025
|ЧМ-2025
|Финал
|0 : 1 ОТ
|24.05.2025
|ЧМ-2025
|1/2 финала
|2 : 6
|22.05.2025
|ЧМ-2025
|1/4 финала
|5 : 2
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|2 : 5
|14.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|3 : 4
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа C
|3 : 1
|20.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|1 : 2 Б
|19.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|0 : 5
|17.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|6 : 3
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: США — Германия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|6
|2
|Швейцария
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|3
|4
|Франция
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словакия
|3
|6
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Швеция
|3
|6
|4
|Италия
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|1
|3
|2
|Латвия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Дания
|1
|0