Швейцария - Чехия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 13:10

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Чехия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Швейцария Чехия Главные тренеры Патрик Фишер Радим Рулик

История личных встреч 13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 5 09.11.2025 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 4 : 0 09.05.2025 ЧМ-2025 Группа B 4 : 5 ОТ 04.05.2025 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 5 09.02.2025 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 0 : 3 14.12.2024 Еврохоккейтур Швейцарские игры 0 : 2 10.11.2024 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 5 : 2 26.05.2024 ЧМ-2024 Финал 0 : 2 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 Б 05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2 13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 5 : 1 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 4 : 0 14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 4 ОТ 13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 5 11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 2 Б 13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 3 : 6 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 0 : 5 14.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 0 : 5 13.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 5 11.12.2025 Еврохоккейтур Швейцарские игры 3 : 1

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швейцария — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.