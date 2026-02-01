Швейцария - Чехия 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
15 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Чехия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Чехия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Радим Рулик
История личных встреч
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|09.11.2025
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 0
|09.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|04.05.2025
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 5
|09.02.2025
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|0 : 3
|14.12.2024
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 2
|10.11.2024
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|5 : 2
|26.05.2024
|ЧМ-2024
|Финал
|0 : 2
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 0
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 4 ОТ
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|11.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 2 Б
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|3 : 6
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|14.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 5
|13.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|11.12.2025
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швейцария — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|6
|2
|Швейцария
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|3
|4
|Франция
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словакия
|3
|6
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Швеция
|3
|6
|4
|Италия
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|1
|3
|2
|Латвия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Дания
|1
|0