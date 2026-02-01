23:16 ()
Швейцария - Чехия 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 13:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
15 Февраля 2026 года в 14:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Швейцария
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Чехия, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Чехия
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Фишер
ЧехияРадим Рулик
История личных встреч
13.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игрыШвейцария3 : 5Чехия
09.11.2025ЕврохоккейтурКубок КарьялаЧехия4 : 0Швейцария
09.05.2025ЧМ-2025Группа BШвейцария4 : 5 ОТЧехия
04.05.2025ЕврохоккейтурЧешские игрыЧехия3 : 5Швейцария
09.02.2025ЕврохоккейтурХоккейные игры BeijerШвейцария0 : 3Чехия
14.12.2024ЕврохоккейтурШвейцарские игрыШвейцария0 : 2Чехия
10.11.2024ЕврохоккейтурКубок КарьялаЧехия5 : 2Швейцария
26.05.2024ЧМ-2024ФиналШвейцария0 : 2Чехия
13.05.2024ЧМ-2024Группа AШвейцария2 : 1 БЧехия
05.05.2024ЕврохоккейтурЧешские игрыЧехия1 : 2Швейцария
13.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа A5 : 1Швейцария
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа AШвейцария4 : 0
14.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игрыШвейцария3 : 4 ОТ
13.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игрыШвейцария3 : 5Чехия
11.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игры3 : 2 БШвейцария
13.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа A3 : 6Чехия
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа AЧехия0 : 5
14.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игрыЧехия0 : 5
13.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игрыШвейцария3 : 5Чехия
11.12.2025ЕврохоккейтурШвейцарские игрыЧехия3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Швейцария — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 14:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада26
2 Швейцария23
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия36
2 Финляндия36
3 Швеция36
4 Италия30
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Латвия23
3 Германия23
4 Дания10

