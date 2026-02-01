23:15 ()
Сток Сити - Фулхэм 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 16:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
15 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Сток Сити
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Фулхэм, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Португалия Марку Силва
История личных встреч
22.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сток Сити2 : 3Фулхэм
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Фулхэм3 : 0Сток Сити
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Фулхэм1 : 0Сток Сити
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сток Сити2 : 0Фулхэм
22.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Фулхэм0 : 1Сток Сити
03.05.2014 Англия - Премьер-лига 37-й тур Сток Сити4 : 1Фулхэм
05.10.2013 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм1 : 0Сток Сити
23.02.2013 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм1 : 0Сток Сити
24.11.2012 Англия - Премьер-лига 13-й тур Сток Сити1 : 0Фулхэм
11.02.2012 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм2 : 1Сток Сити
11.02.2026 Англия — Чемпионшип 32-й тур 1 : 0Сток Сити
07.02.2026 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 0Сток Сити
31.01.2026 Англия — Чемпионшип 30-й тур Сток Сити0 : 2
24.01.2026 Англия — Чемпионшип 29-й тур 1 : 1Сток Сити
21.01.2026 Англия — Чемпионшип 28-й тур Сток Сити1 : 2
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Фулхэм
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Фулхэм
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм2 : 1
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
0 : 1
Рексем
Ноттингем Форест
3 : 3 4 : 3
Порт Вейл
Флитвуд Таун
1 : 0
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Эвертон
Сандерленд
1 : 1 0 : 3
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
2 : 1
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
6 : 1
Челтнем Таун
Лестер Сити
0 : 2
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
0 : 5
Бёрнли
Миллуолл
5 : 1
Донкастер Роверс
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
3 : 3 7 : 6
Сток Сити
Ковентри Сити
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
0 : 2
Фулхэм
Мидлсбро
3 : 1
Ипсвич Таун
Блэкпул
2 : 1
Бристоль Сити
Уотфорд
5 : 1
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Челси
1 : 5
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
1 : 3
Портсмут
Арсенал
1 : 4
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
2 : 2 5 : 6
Норвич Сити
Уолсолл
5 : 1
Халл Сити
Блэкберн Роверс
0 : 0 4 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1 ДВ
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2
Ливерпуль
Барнсли
4 : 1
Солфорд Сити
Суиндон Таун
3 : 2
1/16 финала
Халл Сити
Челси
0 : 4
Рексем
Ипсвич Таун
1 : 0
Бёртон Альбион
Вест Хэм Юнайтед
0 : 1 ДВ
Манчестер Сити
Солфорд Сити
2 : 0
Норвич Сити
Вест Бромвич Альбион
3 : 1
Саутгемптон
Лестер Сити
2 : 1 ДВ
Бёрнли
Мэнсфилд Таун
1 : 2
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
14.02
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
14.02
Бирмингем Сити
Лидс Юнайтед
15.02
Гримсби Таун
Вулверхэмптон
15.02
Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
15.02
Сток Сити
Фулхэм
15.02
Арсенал
Уиган Атлетик
15.02
Маклсфилд Таун
Брентфорд
16.02
Порт Вейл
Бристоль Сити
03.03

