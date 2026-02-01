23:14 ()
Кремонезе - Дженоа 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 16:00
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
15 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Кремонезе
Дженоа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Дженоа, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Дженоа
Генуя
1ИндонезияврЭмиль Аудеро
24ИталиязщФилиппо Терраччано
6ИталиязщФедерико Баскиротто
5ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
4ИталиязщТоммазо Барбьери
2НорвегияпзМортен Торсбю
29МароккопзЮссеф Мале
32АргентинапзМартин Пайеро
90ИталиянпФедерико Бонаццоли
10АнглиянпДжейми Варди
16НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
17УкраинапзРуслан Малиновский
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
9ПортугалиянпВитор Оливейра
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
29.10.2025Италия — Серия А9-й турДженоа0 : 2Кремонезе
09.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 1Кремонезе
01.02.2026Италия — Серия А23-й турКремонезе0 : 2
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур1 : 0Кремонезе
19.01.2026Италия — Серия А21-й турКремонезе0 : 0
12.01.2026Италия — Серия А20-й тур5 : 0Кремонезе
07.02.2026Италия — Серия А24-й турДженоа2 : 3
30.01.2026Италия — Серия А23-й тур3 : 2Дженоа
25.01.2026Италия — Серия А22-й турДженоа3 : 2
18.01.2026Италия — Серия А21-й тур0 : 0Дженоа
12.01.2026Италия — Серия А20-й турДженоа3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2441
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2415

