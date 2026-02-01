Кремонезе - Дженоа 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Дженоа, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|29
|пз
|Юссеф Мале
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|16
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|Давиде Никола
|Даниэле Де Росси
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|5 : 0
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 3
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|24
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15