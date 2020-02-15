Насьонал - Порту 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Порту, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кайке
|16
|зщ
|Alan Nunez
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|28
|пз
|Лизиеро
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|8
|пз
|Мигель Баэса
|27
|нп
|Габриэл Верон
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Paulinho
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|21
|зщ
|Доминик Прпич
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|22
|пз
|Алан Варела
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|29
|нп
|Теремас Моффи
|17
|нп
|Борха Сайнс
|Франческо Фариоли
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|18.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 4 ДВ
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 4
|08.01.2019
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|04.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|7 : 0
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|3 : 3
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Брага
|21
|39
|5
|Жил Висенте
|21
|37
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Морейренсе
|21
|30
|8
|Эшторил
|21
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|21
|28
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|21
|21
|15
|Риу Аве
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5