Насьонал - Порту 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
15 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Насьонал
Порту

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Порту, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Порту
Порту
1 Бразилия вр Кайке
16 Парагвай зщ Alan Nunez
33 Португалия зщ Chico Goncalves
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
28 Бразилия пз Лизиеро
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
8 Испания пз Мигель Баэса
27 Бразилия нп Габриэл Верон
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Paulinho
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
21 Хорватия зщ Доминик Прпич
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
22 Аргентина пз Алан Варела
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
29 Нигерия нп Теремас Моффи
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Порту1 : 0Насьонал
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Порту3 : 0Насьонал
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Насьонал2 : 0Порту
18.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Насьонал0 : 1Порту
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Насьонал2 : 4 ДВПорту
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Порту2 : 0Насьонал
12.05.2019 Португалия - Примейра 33-й тур Насьонал0 : 4Порту
08.01.2019 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Насьонал
04.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Порту7 : 0Насьонал
01.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Насьонал0 : 4Порту
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Насьонал0 : 0
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Насьонал
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Насьонал4 : 0
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 1Насьонал
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур Насьонал3 : 3
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Порту
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Порту3 : 1
26.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Порту3 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2156
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Брага2139
5 Жил Висенте2137
6 Фамаликан2132
7 Морейренсе2130
8 Эшторил2130
9 Витория Гимарайнш2128
10 Алверка2225
11 Эштрела2123
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2121
15 Риу Аве2120
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС215

