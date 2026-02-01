23:16 ()
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Канада - Франция 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
15 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Канада
Франция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Франция, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Франция
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
ФранцияЙорик Трей
История личных встреч
13.05.2025ЧМ-2025Группа AКанада5 : 0Франция
24.05.2022ЧМ-2022Группа AКанада7 : 1Франция
16.05.2019ЧМ-2019Группа AКанада5 : 2Франция
11.05.2017ЧМ-2017Группа BКанада3 : 2Франция
16.05.2016ЧМ-2016Группа B. 6-й турКанада4 : 0Франция
09.05.2015ЧМ-2015Группа A. 5-й турФранция3 : 4Канада
09.05.2014ЧМ-2014Группа A. 1-й турФранция3 : 2 БКанада
07.05.2012ЧМ-2012Группа A. 3-й турФранция2 : 7Канада
01.05.2011ЧМ-2011Группа B. 2-й турКанада9 : 1Франция
13.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа AКанада5 : 1
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа A0 : 5Канада
29.12.2025Кубок Шпенглера1/4 финала5 : 1Канада
28.12.2025Кубок ШпенглераSpengler Cup Davos — Grp. 2Канада1 : 4
26.12.2025Кубок ШпенглераSpengler Cup Davos — Grp. 2Канада3 : 2
13.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа AФранция3 : 6
12.02.2026Олимпийские игры 2026 (м)Группа A4 : 0Франция
19.05.2025ЧМ-2025Группа AФранция1 : 3
17.05.2025ЧМ-2025Группа AФранция0 : 4
16.05.2025ЧМ-2025Группа A5 : 2Франция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Франция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Канада26
2 Швейцария23
3 Чехия23
4 Франция20
Группа B
КомандаИО
1 Словакия36
2 Финляндия36
3 Швеция36
4 Италия30
Группа C
КомандаИО
1 США13
2 Латвия23
3 Германия23
4 Дания10

Отзывы и комментарии к матчу

