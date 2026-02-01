Канада - Франция 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2026 17:40
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
15 Февраля 2026 года в 18:40 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (м), Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Франция, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Франция
Главные тренеры
|Джон Купер
|Йорик Трей
История личных встреч
|13.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|5 : 0
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
|16.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 2
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|3 : 2
|16.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|4 : 0
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 5-й тур
|3 : 4
|09.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 1-й тур
|3 : 2 Б
|07.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 3-й тур
|2 : 7
|01.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа B. 2-й тур
|9 : 1
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|5 : 1
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|0 : 5
|29.12.2025
|Кубок Шпенглера
|1/4 финала
|5 : 1
|28.12.2025
|Кубок Шпенглера
|Spengler Cup Davos — Grp. 2
|1 : 4
|26.12.2025
|Кубок Шпенглера
|Spengler Cup Davos — Grp. 2
|3 : 2
|13.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|3 : 6
|12.02.2026
|Олимпийские игры 2026 (м)
|Группа A
|4 : 0
|19.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|1 : 3
|17.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|0 : 4
|16.05.2025
|ЧМ-2025
|Группа A
|5 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Франция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|6
|2
|Швейцария
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|3
|4
|Франция
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словакия
|3
|6
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Швеция
|3
|6
|4
|Италия
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|1
|3
|2
|Латвия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Дания
|1
|0