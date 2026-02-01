Канада - Франция 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 17:40

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Франция, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 18:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (м), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Канада Франция Главные тренеры Джон Купер Йорик Трей

История личных встреч 13.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 5 : 0 24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1 16.05.2019 ЧМ-2019 Группа A 5 : 2 11.05.2017 ЧМ-2017 Группа B 3 : 2 16.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур 4 : 0 09.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 5-й тур 3 : 4 09.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 1-й тур 3 : 2 Б 07.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 3-й тур 2 : 7 01.05.2011 ЧМ-2011 Группа B. 2-й тур 9 : 1 13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 5 : 1 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 0 : 5 29.12.2025 Кубок Шпенглера 1/4 финала 5 : 1 28.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 1 : 4 26.12.2025 Кубок Шпенглера Spengler Cup Davos — Grp. 2 3 : 2 13.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 3 : 6 12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (м) Группа A 4 : 0 19.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 1 : 3 17.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 0 : 4 16.05.2025 ЧМ-2025 Группа A 5 : 2

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2026 по хоккею: Канада — Франция. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.