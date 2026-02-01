23:15 ()
Херенвен - ПЕК Зволле 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 15:30
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
15 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Аудеватер, Нидерланды);
Херенвен
ПЕК Зволле

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - ПЕК Зволле, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
28.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турПЕК Зволле2 : 1Херенвен
16.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турПЕК Зволле1 : 1Херенвен
06.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турХеренвен1 : 1ПЕК Зволле
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен2 : 0ПЕК Зволле
13.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турПЕК Зволле2 : 2Херенвен
22.01.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турХеренвен0 : 1ПЕК Зволле
02.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПЕК Зволле0 : 1Херенвен
24.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турХеренвен0 : 2ПЕК Зволле
26.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турПЕК Зволле4 : 1Херенвен
05.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турХеренвен1 : 0ПЕК Зволле
11.02.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур1 : 3Херенвен
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й тур5 : 0Херенвен
04.02.2026Кубок Нидерландов1/4 финала4 : 1Херенвен
01.02.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турХеренвен1 : 1
18.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турХеренвен0 : 2
07.02.2026Нидерланды — Эредивизия22-й турПЕК Зволле1 : 2
31.01.2026Нидерланды — Эредивизия21-й турПЕК Зволле4 : 1
24.01.2026Нидерланды — Эредивизия20-й тур2 : 1ПЕК Зволле
17.01.2026Нидерланды — Эредивизия19-й турПЕК Зволле3 : 1
10.01.2026Нидерланды — Эредивизия18-й тур1 : 1ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2359
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2242
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2241
4
Лига Европы
Аякс2239
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2236
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2234
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2233
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2231
9 Херенвен2228
10 Утрехт2227
11 Фортуна2226
12 Эксельсиор2226
13 ПЕК Зволле2226
14 Волендам2324
15 Гоу Эхед Иглс2223
16
Стыковая зона
НАК Бреда2319
17
Зона вылета
Телстар2217
18
Зона вылета
Хераклес2317

