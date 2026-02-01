23:14 ()
Парма - Верона 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
15 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Парма
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Верона, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Верона
Верона
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
7БразилияпзГабриэл Стрефезза
41ИталияпзХанс Николусси Кавилья
9АргентинанпМатео Пельегрино
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
3ДаниязщМартин Фресе
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
12ХорватиязщДомагой Брадарич
36СенегалпзШейх Ньясс
73ЛивияпзАли Мусрати
8ГерманияпзСуат Сердар
18ШотландиянпКирон Боуи
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
23.11.2025Италия — Серия А12-й турВерона1 : 2Парма
31.03.2025Италия — Серия А30-й турВерона0 : 0Парма
15.12.2024Италия — Серия А16-й турПарма2 : 3Верона
15.02.2021Италия - Серия А22-й турВерона2 : 1Парма
04.10.2020Италия - Серия А3-й турПарма1 : 0Верона
01.07.2020Италия - Серия А29-й турВерона3 : 2Парма
29.10.2019Италия - Серия А10-й турПарма0 : 1Верона
24.05.2015Италия - Серия А37-й турПарма2 : 2Верона
11.01.2015Италия - Серия А18-й турВерона3 : 1Парма
09.03.2014Италия - Серия А27-й турПарма2 : 0Верона
08.02.2026Италия — Серия А24-й тур0 : 1Парма
01.02.2026Италия — Серия А23-й турПарма1 : 4
25.01.2026Италия — Серия А22-й тур4 : 0Парма
18.01.2026Италия — Серия А21-й турПарма0 : 0
14.01.2026Италия — Серия А16-й тур0 : 0Парма
06.02.2026Италия — Серия А24-й турВерона0 : 0
31.01.2026Италия — Серия А23-й тур4 : 0Верона
26.01.2026Италия — Серия А22-й турВерона1 : 3
19.01.2026Италия — Серия А21-й тур0 : 0Верона
15.01.2026Италия — Серия А16-й турВерона2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2441
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2415

