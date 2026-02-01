Парма - Верона 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Верона, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|73
|пз
|Али Мусрати
|8
|пз
|Суат Сердар
|18
|нп
|Кирон Боуи
|16
|нп
|Гифт Орбан
|Карлос Куэста
|Паоло Дзанетти
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|15.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.01.2015
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|09.03.2014
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|19.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|24
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15