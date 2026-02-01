РБ Лейпциг - Вольфсбург 15 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Петер Гулачи
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|17
|зщ
|Ридле Баку
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|10
|пз
|Браян Груда
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|49
|нп
|Ян Диоманд
|1
|вр
|Камиль Грабара
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|3
|зщ
|Денис Вавро
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|11
|нп
|Адам Дагим
|9
|нп
|Мохамед Амура
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|Оле Вернер
|Паул Симонис
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|11.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|21
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Кёльн
|21
|23
|12
|Боруссия М
|22
|22
|13
|Аугсбург
|21
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13