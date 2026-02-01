23:14 ()
РБ Лейпциг - Вольфсбург 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 18:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 22-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
РБ Лейпциг
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Венгрия вр Петер Гулачи
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
35 Германия зщ Макс Финкгрефе
17 Германия зщ Ридле Баку
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
10 Германия пз Браян Груда
13 Австрия пз Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
40 Бразилия нп Ромуло
7 Норвегия нп Антонио Нуса
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
1 Польша вр Камиль Грабара
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
6 Франция зщ Жануэль Белосьян
3 Словакия зщ Денис Вавро
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
24 Дания пз Кристиан Эриксен
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
10 Хорватия пз Ловро Майер
11 Дания нп Адам Дагим
9 Алжир нп Мохамед Амура
17 Германия нп Дженан Пейчинович
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Вольфсбург0 : 1РБ Лейпциг
11.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Вольфсбург2 : 3РБ Лейпциг
26.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала РБ Лейпциг1 : 0Вольфсбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг1 : 5Вольфсбург
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур РБ Лейпциг3 : 0Вольфсбург
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Вольфсбург2 : 1РБ Лейпциг
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023 Германия — Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022 Германия — Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
11.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 2 : 0РБ Лейпциг
08.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 2
27.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 1 : 1РБ Лейпциг
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 3РБ Лейпциг
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Вольфсбург1 : 2
30.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Вольфсбург
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 3 : 1Вольфсбург
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Вольфсбург1 : 1
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Вольфсбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Байер2139
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2139
6
Лига конференций
Штутгарт2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Кёльн2123
12 Боруссия М2222
13 Аугсбург2122
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

