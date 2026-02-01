23:16 ()
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 19:00
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
15 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Истанбул Башакшехир
Бешикташ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Бешикташ, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
Турция Нури Шахин
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Бешикташ2 : 1Истанбул Башакшехир
12.04.2025 Турция — Суперлига 31-й тур Бешикташ0 : 2Истанбул Башакшехир
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0Бешикташ
04.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1Бешикташ
12.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 0Истанбул Башакшехир
12.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Истанбул Башакшехир0 : 2Бешикташ
12.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Бешикташ0 : 1Истанбул Башакшехир
07.03.2022 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ2 : 2Истанбул Башакшехир
15.10.2021 Турция - Суперлига 9-й тур Истанбул Башакшехир3 : 2Бешикташ
12.03.2021 Турция - Суперлига 30-й тур Истанбул Башакшехир2 : 3Бешикташ
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 1 : 2Истанбул Башакшехир
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур 1 : 4Истанбул Башакшехир
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Истанбул Башакшехир2 : 2
24.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 0 : 3Истанбул Башакшехир
17.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Истанбул Башакшехир2 : 1
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Бешикташ2 : 2
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур 1 : 1Бешикташ
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ2 : 1
26.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 2Бешикташ
19.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Бешикташ1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2255
2
Лига чемпионов
Фенербахче2149
3
Лига Европы
Трабзонспор2145
4
Лига конференций
Гёзтепе2140
5 Бешикташ2137
6 Истанбул Башакшехир2133
7 Самсунспор2230
8 Газиантеп2128
9 Коджаэлиспор2127
10 Аланьяспор2226
11 Антальяспор2223
12 Генчлербирлиги2223
13 Ризеспор2221
14 Коньяспор2220
15 Эюпспор2218
16
Зона вылета
Касымпаша2116
17
Зона вылета
Кайсериспор2115
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2112

