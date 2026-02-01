23:14 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Свернуть список

Метц - Осер 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 18:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
15 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Метц
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Осер, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Осер
Осер
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
38СенегалзщСадибу Сане
4ГабонзщУри-Мишель Мбула
97СенегалпзФоде Балло-Туре
20ФранцияпзЖесси Деменге
12СенегалпзАльфа Туре
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
10ФранцияпзГотье Эн
19ФранциянпЛюка Мишаль
30СенегалнпХабиб Диалло
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
27ФранциязщЛамин Си
14ГанапзГидеон Менса
8ФранцияпзНауиру Ахамада
5ФранцияпзКевин Дануа
42ГанапзЭлиша Овусу
7ФранцияпзХосуэ Казимир
10МалинпЛассин Синайоко
9ФранциянпСеку Мара
Главные тренеры
ФранцияСтефан Ле Миньян
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
07.12.2025Франция — Лига 115-й турОсер3 : 1Метц
06.04.2019Франция - Лига 231-й турОсер0 : 0Метц
05.11.2018Франция - Лига 213-й турМетц0 : 1Осер
08.04.2016Франция - Лига 233-й турОсер4 : 0Метц
21.11.2015Франция - Лига 215-й турМетц0 : 1Осер
19.04.2008Франция - Лига 134-й турОсер0 : 0Метц
01.12.2007Франция - Лига 116-й турМетц0 : 1Осер
06.02.2026Франция — Лига 121-й турМетц0 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Метц
25.01.2026Франция — Лига 119-й турМетц2 : 5
18.01.2026Франция — Лига 118-й тур2 : 1Метц
11.01.2026Кубок Франции1/16 финалаМетц0 : 4
08.02.2026Франция — Лига 121-й турОсер0 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур0 : 0Осер
23.01.2026Франция — Лига 119-й турОсер0 : 1
17.01.2026Франция — Лига 118-й тур1 : 0Осер
04.01.2026Франция — Лига 117-й тур2 : 0Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2251
2
Лига чемпионов
Ланс2149
3
Лига чемпионов
Лион2142
4
Лига чемпионов
Марсель2240
5
Лига Европы
Ренн2234
6
Лига конференций
Лилль2133
7 Страсбург2231
8 Монако2231
9 Тулуза2130
10 Анже2129
11 Лорьян2128
12 Брест2126
13 Гавр2123
14 Ницца2123
15 Париж2122
16
Стыковая зона
Осер2114
17
Зона вылета
Нант2214
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close