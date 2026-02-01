Метц - Осер 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Осер, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|12
|пз
|Альфа Туре
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|10
|пз
|Готье Эн
|19
|нп
|Люка Мишаль
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|27
|зщ
|Ламин Си
|14
|пз
|Гидеон Менса
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|5
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|9
|нп
|Секу Мара
|Стефан Ле Миньян
|Кристоф Пеллиссье
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|06.04.2019
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|0 : 0
|05.11.2018
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|0 : 1
|08.04.2016
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|4 : 0
|21.11.2015
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|0 : 1
|19.04.2008
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|01.12.2007
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 5
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 4
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|22
|34
| 6
Лига конференций
|Лилль
|21
|33
|7
|Страсбург
|22
|31
|8
|Монако
|22
|31
|9
|Тулуза
|21
|30
|10
|Анже
|21
|29
|11
|Лорьян
|21
|28
|12
|Брест
|21
|26
|13
|Гавр
|21
|23
|14
|Ницца
|21
|23
|15
|Париж
|21
|22
| 16
Стыковая зона
|Осер
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Нант
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13