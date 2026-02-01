Удинезе - Сассуоло 15 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сассуоло, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Мадука Окойе
|28
|зщ
|Умар Соле
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|13
|зщ
|Николо Бертола
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|18
|нп
|Адам Букса
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|35
|пз
|Лука Липани
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|Коста Руньяич
|Фабио Гроссо
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|24
|41
|7
|Аталанта
|24
|39
|8
|Лацио
|24
|33
|9
|Удинезе
|24
|32
|10
|Болонья
|24
|30
|11
|Сассуоло
|24
|29
|12
|Кальяри
|24
|28
|13
|Торино
|24
|27
|14
|Парма
|24
|26
|15
|Кремонезе
|24
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15