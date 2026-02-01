23:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 февраля
Воскресенье 15 февраля
Свернуть список

Удинезе - Сассуоло 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2026 13:30
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
15 Февраля 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Удинезе
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сассуоло, которое состоится 15 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Сассуоло
Сассуоло
40НигерияврМадука Окойе
28ФранциязщУмар Соле
31ДаниязщТомас Кристенсен
13ИталиязщНиколо Бертола
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
33ЗимбабвезщДжордан Земура
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
14ФранцияпзАртюр Атта
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
18ПольшанпАдам Букса
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
42НорвегияпзКристиан Торстведт
90КанадапзИсмаэль Коне
35ИталияпзЛука Липани
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
28.09.2025Италия — Серия А5-й турСассуоло3 : 1Удинезе
01.04.2024Италия - Серия А30-й турСассуоло1 : 1Удинезе
17.12.2023Италия - Серия А16-й турУдинезе2 : 2Сассуоло
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турУдинезе2 : 2Сассуоло
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турСассуоло1 : 3Удинезе
07.05.2022Италия - Серия А36-й турСассуоло1 : 1Удинезе
07.11.2021Италия - Серия А12-й турУдинезе3 : 2Сассуоло
06.03.2021Италия - Серия А26-й турУдинезе2 : 0Сассуоло
06.11.2020Италия - Серия А7-й турСассуоло0 : 0Удинезе
02.08.2020Италия - Серия А38-й турСассуоло0 : 1Удинезе
08.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 1Удинезе
02.02.2026Италия — Серия А23-й турУдинезе1 : 0
26.01.2026Италия — Серия А22-й тур1 : 3Удинезе
17.01.2026Италия — Серия А21-й турУдинезе0 : 1
10.01.2026Италия — Серия А20-й турУдинезе2 : 2
08.02.2026Италия — Серия А24-й турСассуоло0 : 5
31.01.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 3Сассуоло
25.01.2026Италия — Серия А22-й турСассуоло1 : 0
17.01.2026Италия — Серия А21-й тур1 : 0Сассуоло
10.01.2026Италия — Серия А20-й тур2 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2458
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2446
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Комо2441
7 Аталанта2439
8 Лацио2433
9 Удинезе2432
10 Болонья2430
11 Сассуоло2429
12 Кальяри2428
13 Торино2427
14 Парма2426
15 Кремонезе2423
16 Дженоа2423
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close