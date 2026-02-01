Кальяри - Лечче 16 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|22
|зщ
|Альберто Доссена
|32
|зщ
|Зе Педру
|8
|пз
|Мишель Адопо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|4
|пз
|Лука Маццителли
|2
|нп
|Марко Палестра
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|16
|нп
|Омри Гандельман
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|99
|нп
|Валид Хеддира
|Фабио Пизакане
|Эусебио Ди Франческо
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.02.2012
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2011
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|17.04.2011
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Рома
|24
|46
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|25
|42
|7
|Комо
|24
|41
|8
|Болонья
|25
|33
|9
|Лацио
|25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|32
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|24
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|25
|15