Кальяри - Лечче 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2026 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
16 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 25-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Кальяри
Лечче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
1 Италия вр Элия Каприле
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
33 Словакия зщ Адам Оберт
22 Италия зщ Альберто Доссена
32 Португалия зщ Зе Педру
8 Франция пз Мишель Адопо
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
4 Италия пз Лука Маццителли
2 Италия нп Марко Палестра
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
30 Италия вр Владимиро Фальконе
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
17 Португалия зщ Данилу Вейга
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
16 Израиль нп Омри Гандельман
23 Италия нп Риккардо Соттиль
99 Марокко нп Валид Хеддира
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
19.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Лечче1 : 2Кальяри
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1Лечче
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лечче1 : 0Кальяри
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 1Лечче
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Лечче1 : 1Кальяри
12.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри0 : 0Лечче
25.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Лечче2 : 2Кальяри
26.02.2012 Италия - Серия А 25-й тур Кальяри1 : 2Лечче
02.10.2011 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 2Кальяри
17.04.2011 Италия - Серия А 33-й тур Лечче3 : 3Кальяри
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 0Кальяри
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри4 : 0
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Кальяри
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри1 : 0
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 3 : 0Кальяри
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Лечче2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 0Лечче
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 0
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0Лечче
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2453
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2546
5
Лига Европы
Рома2446
6
Лига конференций
Аталанта2542
7 Комо2441
8 Болонья2533
9 Лацио2533
10 Сассуоло2532
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2428
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2421
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2515

Отзывы и комментарии к матчу

