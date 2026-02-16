«Арсенал» уверенно обыграл «Уиган Атлетик» в 4-м раунде Кубка Англии

Дата публикации: 16-02-2026 07:19

Завершилась встреча четвёртого раунда Кубка Англии, в которой сошлись лондонский «Арсенал» и «Уиган Атлетик». Со счётом 4:0 победу одержали футболисты «канониров». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне при судействе главного арбитра Тима Робинсона из Западного Суссекса.

Открыл счёт на 11-й минуте Нони Мадуэке, который вывел «Арсенал» вперёд, спустя восемь минут Габриэл Мартинелли удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте защитник «Уигана» Джек Хант случайно забил автогол в свои ворота, а уже в 27-й минуте Габриэл Жезус установил окончательный итог — 4:0 в пользу лондонцев.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является команда «Кристал Пэлас», которая в прошлом сезоне обыграла в финале «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Этот сезон уже показывает, что «Арсенал» настроен серьёзно и намерен завоевать трофей, демонстрируя уверенную и результативную игру на своём домашнем поле.