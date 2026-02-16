Мудрика уличили в откровенной лжи ради сохранения репутации

Дата публикации: 16-02-2026 00:25

Украинский футболист и вингер Михаил Мудрик вновь оказался в центре скандала. На этот раз причиной стала временная блокировка его профиля на платформе FACEIT из-за ссоры с польскими киберспортсменами во время одной из игр в популярную Counter-Strike 2. Инцидент произошел из-за конфликтной ситуации в игровом чате, где между игроками разгорелась серьезная словесная перепалка. Именно она и стала поводом для введения временных санкций в отношении Мудрика со стороны администрации платформы.

Позднее игрок, выступающий под ником 4RR0K, рассказал больше деталей этого инцидента. Он категорически опроверг слова Мудрика о том, что именно польские геймеры спровоцировали конфликт, якобы выкрикнув в начале матча фразу "слава россии". По словам 4RR0K, никаких подобных выражений или провокаций со стороны польских участников матча не было. Он уверен, что Мудрик распространяет ложную информацию, чтобы избежать негативной реакции общественности и сохранить свою репутацию.

"Михаил Мудрик в интервью заявил, что мы начали провоцировать его словами 'слава россии' в самом начале игры. Это неправда, и любой желающий может убедиться в этом, посмотрев демоверсию матча. Это чистая ложь и попытка защитить свой имидж", - отметил польский игрок.