04:23 ()
Свернуть список

"Ювентус" намерен помешать трансферу "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 16-02-2026 00:24

 

Французский защитник Пьер Калюлю может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно информации от Tribal Football, клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет серьёзный интерес к трансферу игрока. Тем не менее, "Ювентус" планирует препятствовать этому переходу и готов предложить Калюлю новое контрактное соглашение с увеличением заработной платы.

Текущий контракт Пьера с туринским клубом действует до 2029 года. За текущий сезон Серии А футболист провёл 25 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. В последнем поединке против "Интера" (2:3) Калюлю получил красную карточку и был удалён с поля.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны английского гранда, "Ювентус" не намерен легко отпускать ключевого защитника и активно работает над тем, чтобы удержать его в составе на ближайшие сезоны.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close