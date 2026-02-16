"Ювентус" намерен помешать трансферу "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 16-02-2026 00:24

Французский защитник Пьер Калюлю может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно информации от Tribal Football, клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет серьёзный интерес к трансферу игрока. Тем не менее, "Ювентус" планирует препятствовать этому переходу и готов предложить Калюлю новое контрактное соглашение с увеличением заработной платы.

Текущий контракт Пьера с туринским клубом действует до 2029 года. За текущий сезон Серии А футболист провёл 25 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. В последнем поединке против "Интера" (2:3) Калюлю получил красную карточку и был удалён с поля.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны английского гранда, "Ювентус" не намерен легко отпускать ключевого защитника и активно работает над тем, чтобы удержать его в составе на ближайшие сезоны.