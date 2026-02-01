Маклсфилд Таун - Брентфорд 16 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маклсфилд Таун - Брентфорд, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|07.12.2025
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 3 ДВ
|01.11.2025
|Кубок Англии
|1-й раунд
|6 : 3
|07.03.2020
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 37-й тур
|3 : 0
|29.02.2020
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 36-й тур
|0 : 2
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
| Лутон Таун
Форест Грин Роверс
|4 : 3
| Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
|4 : 1
| Барнсли
Йорк Сити
|3 : 2
| Спеннимур Таун
Барроу
|0 : 2
| Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
|1 : 3
| Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Стивенидж
Честерфилд
|0 : 1
| Борхэм Вуд
Кроули Таун
|3 : 0
| Кру Александра
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
|2 : 1
| Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
|2 : 1
| Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
|3 : 1
| Уилдстон
Саутенд Юнайтед
|1 : 0
| Ньюпорт Каунти
Гиллингем
|2 : 2 4 : 3
| Рединг
Карлайл Юнайтед
|2 : 3 ДВ
| Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
|1 : 0
| Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
|2 : 3
| Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
|2 : 1 ДВ
| Бромли
Бристоль Роверс
|1 : 2
| Солфорд Сити
Линкольн Сити
|1 : 1 4 : 2
| Блэкпул
Сканторп Юнайтед
|1 : 0
| Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
|3 : 2
| Маклсфилд Таун
Тоттон
|6 : 3
| Флитвуд Таун
Барнет
|2 : 1
| Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
|6 : 0
| Кембридж Юнайтед
Честер
|3 : 0
| Бакстон
Чатем Таун
|2 : 1 ДВ
| Галифакс Таун
Эксетер Сити
|0 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
|1 : 2 ДВ
| Слау Таун
Алтринчем
|2 : 1
| Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
|1 : 1 5 : 3
| Уимблдон
Гейтсхед
|0 : 2
| Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
|3 : 1
| Брэкли Таун
Ноттс Каунти
|2 : 2 4 : 3
| Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
|1 : 3
| Истли
Уолсолл
|0 : 3
| Порт Вейл
Молдон энд Типтри
|5 : 1
| Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
|1 : 2 ДВ
| Тамуорт
Лейтон Ориент
|0 : 1
| Солфорд Сити
Лейтон Ориент
|4 : 0
| Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
|0 : 2
| Порт Вейл
Бристоль Роверс
|1 : 0
| Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
|4 : 0
| Гримсби Таун
Уилдстон
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Лутон Таун
|2 : 2 4 : 2
| Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
|2 : 2 1 : 3
| Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
| Уиган Атлетик
Барроу
|2 : 2 4 : 3
| Питерборо Юнайтед
Барнсли
|0 : 1
| Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
|0 : 0 4 : 5
| Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
|4 : 0
| Челтнем Таун
Бакстон
|6 : 2
| Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
|1 : 2 ДВ
| Честерфилд
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Слау Таун
Маклсфилд Таун
|1 : 3 ДВ
| Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
|3 : 0
| Гейтсхед
Уолсолл
|0 : 2
| Блэкпул
Карлайл Юнайтед
|4 : 1
| Брэкли Таун
Бёртон Альбион
|1 : 3
| Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
|0 : 1
| Рексем
Ноттингем Форест
|3 : 3 4 : 3
| Порт Вейл
Флитвуд Таун
|1 : 0
| Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
| Эвертон
Сандерленд
|1 : 1 0 : 3
| Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
|2 : 1
| Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
|6 : 1
| Челтнем Таун
Лестер Сити
|0 : 2
| Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
|0 : 5
| Бёрнли
Миллуолл
|5 : 1
| Донкастер Роверс
Саутгемптон
|2 : 3
| Манчестер Сити
Эксетер Сити
|10 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
|3 : 3 7 : 6
| Сток Сити
Ковентри Сити
|1 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
|0 : 2
| Фулхэм
Мидлсбро
|3 : 1
| Ипсвич Таун
Блэкпул
|2 : 1
| Бристоль Сити
Уотфорд
|5 : 1
| Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
|3 : 2
| Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
|2 : 3
| Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Челси
|1 : 5
| Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
|1 : 3
| Портсмут
Арсенал
|1 : 4
| Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
|2 : 2 5 : 6
| Норвич Сити
Уолсолл
|5 : 1
| Халл Сити
Блэкберн Роверс
|0 : 0 4 : 3
| Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|2 : 1 ДВ
| Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
|3 : 4
| Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 2
| Ливерпуль
Барнсли
|4 : 1
| Солфорд Сити
Суиндон Таун
|3 : 2
| Халл Сити
Челси
|0 : 4
| Рексем
Ипсвич Таун
|1 : 0
| Бёртон Альбион
Вест Хэм Юнайтед
|0 : 1 ДВ
| Манчестер Сити
Солфорд Сити
|2 : 0
| Норвич Сити
Вест Бромвич Альбион
|3 : 1
| Саутгемптон
Лестер Сити
|2 : 1 ДВ
| Бёрнли
Мэнсфилд Таун
|1 : 2
| Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 3
| Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
|3 : 0
| Бирмингем Сити
Лидс Юнайтед
|1 : 1 2 : 4
| Гримсби Таун
Вулверхэмптон
|0 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Сандерленд
|0 : 1
| Сток Сити
Фулхэм
|1 : 2
| Арсенал
Уиган Атлетик
|4 : 0
| Маклсфилд Таун
Брентфорд
|16.02
| Порт Вейл
Бристоль Сити
|03.03