Забарный может уйти из ПСЖ после критики - у него уже есть два предложения

Дата публикации: 16-02-2026 00:28

 

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Илье Забарному в преддверии потенциального трансфера летом.

Украинский футболист пока не смог стать ключевым игроком парижского клуба. Его выступления в составе «ПСЖ» вызвали неоднозначную реакцию среди фанатов - часть болельщиков осталась недовольна его игрой. Из-за этого защитник может задуматься о смене обстановки после окончания текущего сезона.

«Шпоры» уже давно проявляют интерес к 23-летнему игроку. Еще прошлым летом «Тоттенхэм» предпринимал попытки подписать Забарного, однако тогда игрок выбрал продолжить карьеру во Франции. Теперь лондонский клуб сохраняет интерес к футболисту и внимательно следит за ситуацией. Кроме того, за развитием событий наблюдает и «Ньюкасл», также заинтересованный в приобретении перспективного защитника.

Ранее в СМИ во Франции сообщалось, что игра Ильи Забарного в составе «ПСЖ» стала предметом критики среди экспертов и болельщиков. Футболист сборной Украины получает различные отзывы, и его будущее в парижском клубе сейчас выглядит неопределённым. Не исключено, что летом защитник может сменить клуб и попробовать проявить себя в английской Премьер-лиге.

