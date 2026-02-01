23:27 ()
Канада - Швейцария 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2026 22:10
Стадион: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия), вместимость: 16000
16 Февраля 2026 года в 23:10 (+03:00). Олимпийские игры 2026 (ж), 1/2 финала
Канада
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 23:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2026 (ж), оно проводится на стадионе: Арена Санта-Джулия (Милан, Италия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
Канада Трой Райан
Швейцария Колин Мюллер
История личных встреч
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Швейцария0 : 4Канада
11.04.2025 ЧМ-2025 (ж) Группа A Швейцария0 : 4Канада
05.04.2024 ЧМ-2024 (ж) Группа A Швейцария0 : 3Канада
15.04.2023 ЧМ-2023 (ж) 1/2 финала Канада5 : 1Швейцария
06.04.2023 ЧМ-2023 (ж) Группа A Канада4 : 0Швейцария
03.09.2022 ЧМ-2022 (ж) 1/2 финала Канада8 : 1Швейцария
27.08.2022 ЧМ-2022 (ж) Группа A Канада4 : 1Швейцария
14.02.2022 Олимпийские игры 2022 (ж) 1/2 финала Канада10 : 3Швейцария
03.02.2022 Олимпийские игры 2022 (ж) Группа A Канада12 : 1Швейцария
31.08.2021 ЧМ-2021 (ж) 1/2 финала Канада4 : 0Швейцария
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала Канада5 : 1
12.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 0 : 5Канада
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Канада0 : 5
09.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Канада5 : 1
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Швейцария0 : 4Канада
14.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) 1/4 финала 0 : 1Швейцария
10.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 3 : 1Швейцария
09.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Швейцария0 : 5
07.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A Швейцария0 : 4Канада
06.02.2026 Олимпийские игры 2026 (ж) Группа A 3 : 4 БШвейцария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Канада49
3
1/4 финала
Чехия44
4
1/4 финала
Финляндия43
5
1/4 финала
Швейцария42
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия48
3
1/4 финала
Италия46
4 Япония43
5 Франция41

