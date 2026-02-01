23:26 ()
Нецеча - Гурник 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2026 20:00
16 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Нецеча
Гурник З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Гурник З, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Гурник З0 : 1Нецеча
20.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Гурник З1 : 1Нецеча
26.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Нецеча3 : 1Гурник З
19.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Гурник З3 : 0Нецеча
10.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Нецеча1 : 2Гурник З
14.05.2016 Польша - Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 1Гурник З
12.12.2015 Польша - Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 0Нецеча
15.08.2015 Польша - Экстракласса 5-й тур Нецеча3 : 0Гурник З
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Нецеча
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Нецеча0 : 1
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Нецеча2 : 1
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 5 : 1Нецеча
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Нецеча2 : 0
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Гурник З0 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Гурник З2 : 1
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 5 : 2Гурник З
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 4 : 0Гурник З
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2036
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк2133
3
Лига конференций
Гурник З2033
4
Лига конференций
Краковия2132
5 Заглембе Л2132
6 Лех П2132
7 Ракув2131
8 Корона2130
9 Лехия2127
10 Радомяк2027
11 ГКС Катовице2027
12 Пяст2126
13 Погонь2125
14 Мотор2124
15 Видзев2123
16
Зона вылета
Арка2022
17
Зона вылета
Легия2121
18
Зона вылета
Нецеча2020

