Нецеча - Гурник 16 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Гурник З, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михал Гашпарик
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|3 : 1
|19.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|3 : 0
|10.09.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 2
|14.05.2016
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|1 : 1
|12.12.2015
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|15.08.2015
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|5 : 1
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|07.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|05.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|5 : 2
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|4 : 0
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|20
|36
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|21
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|20
|33
| 4
Лига конференций
|Краковия
|21
|32
|5
|Заглембе Л
|21
|32
|6
|Лех П
|21
|32
|7
|Ракув
|21
|31
|8
|Корона
|21
|30
|9
|Лехия
|21
|27
|10
|Радомяк
|20
|27
|11
|ГКС Катовице
|20
|27
|12
|Пяст
|21
|26
|13
|Погонь
|21
|25
|14
|Мотор
|21
|24
|15
|Видзев
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Арка
|20
|22
| 17
Зона вылета
|Легия
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|20
|20