Джуд Беллингем рассказал о своей самой большой неудаче в карьере

Дата публикации: 16-02-2026 00:23

 

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился воспоминаниями о неудачном эпизоде своей карьеры, который он не может забыть. Английский футболист рассказал, как пережил болезненную потерю чемпионского титула Бундеслиги в последний тур, выступая за дортмундскую "Боруссию". Победа над "Майнцем" могла бы принести его команде долгожданное чемпионство, но матч закончился вничью 2:2, и титул снова достался "Баварии".

– "Неудача, которая до сих пор меня преследует? Это упущенное в последний день сезона чемпионство с 'Боруссией'. Спасибо, что напомнили", – заявил хавбек в интервью Madrid Zone.

Летом 2023 года Джуд Беллингем перешёл из "Боруссии" в мадридский "Реал" вскоре после той драматической концовки немецкого сезона. Этот переход стал важным этапом в его карьере, открыв новые возможности и вызовы в одном из лучших клубов мира. Несмотря на неприятные воспоминания о прошлом, Беллингем продолжает демонстрировать высокий уровень игры и стремится к новым достижениям в Европе.

