"Рома" договорилась о переходе Довбика – ситуация сложилась неожиданно

Нападающий национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик мог уже этой зимой сменить клуб и попробовать свои силы в новой команде. По данным турецких СМИ, известный стамбульский клуб "Фенербахче" проявлял большой интерес к трансферу украинского форварда – руководство клуба уже согласовало условия перехода с Артемом и его представителями, готовясь усилить линию атаки. Однако неожиданно в жизнь спортсмена вмешались обстоятельства – Довбик получил тяжелую травму, по итогам которой врачами было принято решение о срочной операции.

Существенные изменения в планах футболиста произошли именно из-за этого серьезного повреждения. Сейчас Артем Довбик вынужден проходить курс восстановления после разрыва мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. После серии обследований стало понятно, что без хирургического вмешательства не обойтись, и операция уже была успешно проведена. На данный момент нападающий национальной сборной Украины остается вне игры и, по предварительным прогнозам, рискует пропустить оставшуюся часть сезона 2025-26. Теперь для футболиста на первом месте полное восстановление здоровья и возвращение на прежний уровень игры.