Риу Аве - Морейренсе 16 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Морейренсе, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|39
|зщ
|Густаво Манша
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|77
|зщ
|Омар Ричардс
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|19
|пз
|Антонис Папаканеллос
|7
|нп
|Диого Безерра
|9
|нп
|Тамбле
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|27
|зщ
|Kiko
|2
|зщ
|Диогу Травасуш
|21
|пз
|Родри
|25
|пз
|Afonso Assis
|11
|пз
|Алан де Соуза
|78
|нп
|Landerson
|99
|нп
|Yan Lincon
|Сотирис Силайдопулос
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|03.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|22
|59
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|52
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|22
|52
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|22
|40
|5
|Брага
|22
|39
|6
|Фамаликан
|21
|32
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Морейренсе
|21
|30
|9
|Эшторил
|21
|30
|10
|Алверка
|22
|25
|11
|Эштрела
|22
|23
|12
|Арока
|22
|23
|13
|Каза Пия
|22
|22
|14
|Насьонал
|22
|21
|15
|Риу Аве
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|22
|15
| 18
Зона вылета
|АВС
|21
|5