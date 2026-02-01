23:26 ()
Свернуть список

Риу Аве - Морейренсе 16 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-02-2026 22:15
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Февраля 2026 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 22-й тур
Риу Аве
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Морейренсе, которое состоится 16 Февраля 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
6 Англия зщ Нельсон Эбби
54 Греция зщ Георгиос Льявас
77 Англия зщ Омар Ричардс
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
19 Греция пз Антонис Папаканеллос
7 Бразилия нп Диого Безерра
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
27 Португалия зщ Kiko
2 Португалия зщ Диогу Травасуш
21 Испания пз Родри
25 Португалия пз Afonso Assis
11 Бразилия пз Алан де Соуза
78 Бразилия нп Landerson
99 Бразилия нп Yan Lincon
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Морейренсе3 : 1Риу Аве
13.04.2025 Португалия — Примейра 29-й тур Морейренсе0 : 2Риу Аве
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2Морейренсе
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0Риу Аве
01.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Риу Аве0 : 4Морейренсе
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе1 : 1Риу Аве
31.10.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 0Морейренсе
12.06.2020 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 1Риу Аве
30.10.2019 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве1 : 1Морейренсе
03.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Морейренсе1 : 2Риу Аве
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 0Риу Аве
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 3
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Риу Аве
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 2
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Риу Аве3 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 2
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 0Морейренсе
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 0
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 1Морейренсе
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2259
2
Лига чемпионов
Спортинг2152
3
Лига Европы
Бенфика2252
4
Лига конференций
Жил Висенте2240
5 Брага2239
6 Фамаликан2132
7 Витория Гимарайнш2231
8 Морейренсе2130
9 Эшторил2130
10 Алверка2225
11 Эштрела2223
12 Арока2223
13 Каза Пия2222
14 Насьонал2221
15 Риу Аве2120
16
Стыковая зона
Санта-Клара2217
17
Зона вылета
Тондела2215
18
Зона вылета
АВС215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close