Дата публикации: 16-02-2026 14:54

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился, что поддерживает дружеские отношения с полузащитником «Ливерпуля» и сборной Англии Домиником Собослаи. Винисиус выступает за «сливочных» с 2018 года и за это время успел зарекомендовать себя как ключевой игрок команды. В текущем сезоне вингер провел 34 матча на клубном уровне, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач, демонстрируя высокий уровень игры и важность для команды.

«У меня есть друзья в футболе помимо „Реала“? Да, я много общаюсь с Домиником Собослаи, мы знакомы еще с юных лет», — приводит слова Винисиуса издание Madrid Zone со ссылкой на пост в социальной сети X.

Доминик Собослаи выступает за «Ливерпуль» с 2023 года. Ранее венгерский хавбек успел сыграть за такие клубы, как «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг», где он постепенно развивал свои навыки и привлек внимание европейских команд. Их дружба, несмотря на принадлежность к разным клубам, говорит о тесных связях между игроками, которые идут далеко за пределы поля и помогают им обмениваться опытом и поддержкой в профессиональной карьере.