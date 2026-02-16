15:08 ()
Защитник «Барселоны» может перейти в мадридский «Реал» за сумму от €60 до €80 млн

Дата публикации: 16-02-2026 14:55

Защитник Барселоны Жюль Кунде может в ближайшее летнее трансферное окно сменить клуб. Мадридский Реал проявляет серьёзный интерес к футболисту, сообщает Topskills Sports UK. Несмотря на то, что руководство Барселоны считает Кунде важным игроком и не планирует расставаться с ним, клуб готов обсудить сделку при поступлении предложения в диапазоне 60-80 миллионов евро.

Кроме Реала, защитником также интересуется лондонский Челси. Контракт Кунде с Барселоной действует до 2030 года, что гарантирует клубу уверенность в удержании игрока, но и определённые возможности для выгодного трансфера.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кунде составляет около 65 миллионов евро, что совпадает с возможной ценой перехода.

Таким образом, ситуация с трансфером защитника остаётся открытой, и в ближайшие месяцы ожидается активное обсуждение его будущего на рынке. Барселона может получить значительную финансовую выгоду от продажи, что позволит укрепить состав или решить финансовые задачи.

