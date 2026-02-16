«Арсенал» рассматривает возможность приобретения вингера «РБ Лейпциг» за €100 млн

Дата публикации: 16-02-2026 14:55

«Арсенал» может пополнить свой состав вингером «РБ Лейпциг» Яном Диомандом в предстоящем летнем трансферном окне, сообщает источник TEAMtalk.

Лондонский клуб рассматривает ивуарийского футболиста как потенциального преемника Габриэла Мартинелли, который может покинуть команду. Немецкий клуб готов рассмотреть предложения от покупателей, рассчитывая получить около €100 млн за трансфер игрока. Текущий контракт Диоманда с «РБ Лейпциг» действует до 30 июня 2030 года.

Ян Диоманд начал выступать за «РБ Лейпциг» с лета 2025 года. В сезоне, который сейчас проходит, футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив девять голов и сделав пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €45 млн.

Таким образом, «Арсенал» рассматривает возможность значительного вложения средств для приобретения перспективного вингера, который способен усилить атакующую линию команды. Диоманд продемонстрировал достойную результативность и потенциал к развитию, что делает его интересным кандидатом для лондонского клуба на ближайшее трансферное окно.